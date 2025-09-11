Ларри Эллисон. Миллиардер, которому говорили: «Из тебя ничего не выйдет»

Он вырос в нищем районе Чикаго, а приёмный отец твердил, что из него «никогда ничего не выйдет». У маленького Ларри не было родных родителей, денег или связей – только неудержимое упрямство и жажда доказать обратное. Спустя десятилетия этот «никчемный» мальчишка основал технологическую империю Oracle и стал одним из богатейших людей планеты.

В тебя не верят — делай назло

Ларри родился в 1944 году в Нью-Йорке, родители были с ним всего девять месяцев: потом его отдали родственникам. Юный Эллисон рос в бедном квартале на юге Чикаго, известном как худшее гетто Америки. Семья была не лучше: хотя приёмная мать окружала теплом, приёмный отец часто повторял: «Из тебя ничего не выйдет». Впрочем, именно эта «закалка» воспитала в Эллисоне упрямца и бунтаря.

«У меня были все недостатки, необходимые для успеха»

Дважды отчислен — трижды победитель

Он дважды поступал учиться на врача и дважды отчислялся: академическая учёба напоминала ему «извращённо бессмысленную форму психологической пытки». Разочаровав семью, 22-летний Ларри рванул в Калифорнию на поиски своего призвания. К тому моменту он уже был женат.

Но жена авантюр не оценила – когда Эллисон заявил, что хочет купить парусник, супруга назвала эту идею «самой глупой в мире» и выставила его за дверь. Так будущий миллиардер оказался разведённым студентом-недоучкой, который жил на старой яхте в компании кота.

«Их мечты и мои мечты оказались разными. Я никогда больше не стал их путать»

Нет авторитетов — стань сам себе учителем

В Калифорнии Ларри сменил несколько случайных работ – от рыбака до инструктора по скалолазанию, пока судьба не привела его в мир компьютеров. Устроившись рядовым программистом без диплома, Эллисон с головой ушёл в новую стихию. Формального ИТ-образования у него не было вовсе.

Самоучка оказался талантлив – вскоре его навыки выросли до уровня ведущего инженера. Эллисон участвовал в проектах для банков и даже для ЦРУ.

«Я никогда не учился компьютерным наукам – просто открыл книгу и начал программировать»

Первая версия? Нет, сразу вторая

В 1977 году Эллисон и двое его коллег решились на авантюру – основали собственную компанию Software Development Laboratories с начальным капиталом $2000. Их целью было создать революционную систему управления базами данных на новом языке SQL.

Первым заказчиком неожиданно стало ЦРУ: команде поручили разработать базу данных с кодовым именем Oracle. Чтобы произвести впечатление надёжности на других клиентов, хитроумный Эллисон сразу решил обойтись без версии 1.0.

«Первая версия называлась Oracle version 2. Мы знали, что никто не захочет покупать версию 1.0 — и пропустили её»

Не всегда получается быть всесильным

Хитрость сработала: скоро компания Oracle стала самым популярным производителем ПО для работы с данными. К середине 1980-х продажи взлетели, а молодой генеральный директор Ларри Эллисон оказался на пути к своим первым миллионам.



Но головокружительный успех губителен: агрессивные продажи и ошибки менеджеров — они стали заранее записывать в выручку будущие сделки – привела к финансовому пузырю. В 1990 году акции фирмы обвалились на 80%. Эллисону пришлось признать своё бессилие и обратиться к профессионалам: они навели порядок в бухгалтерии и вернули доверие рынка.

«Я построил эту компанию на силе воли, но воли было недостаточно. Нам нужна была дисциплина, процесс, реальное управление — всё то, чего я избегал, потому что они казались скучными»

Побеждай любой ценой — или выходи из игры

Ларри Эллисон прослыл одним из самых жёстких лидеров Кремниевой долины. В Oracle культ успеха был возведён в абсолют: продавцы должны перевыполнять план на 200%, иначе «они слабые солдаты». Под его руководством корпорация работала как армия: дисциплина, амбиции и ноль толерантности к проигрышам.

Сам Эллисон никогда не отрицал своей одержимости победами, но всегда был убеждён, что иначе империи и не строятся.

«Сильный страх – штука ужасная. Но ощущение, что идёшь по краю, лёгкий трепет – это коктейль, которым я наслаждаюсь»

Если биться, то до конца

Для Ларри Эллисона конкуренция – это игра на уничтожение. Когда в 2009 году Oracle приобрела Sun Microsystems, она получила в наследство язык программирования Java. В 2010 году Oracle подала в суд на Google, потребовав $9 млрд за нарушение авторских прав за незаконное использование кода.

После длительных судебных разбирательств, в 2021 году, Верховный суд США окончательно встал на сторону Google, признав допустимым заимствование API. Ларри воспринял поражение болезненно и обрушился на главу Google Ларри Пейджа, назвав его действия «абсолютно злодейскими».

«Java – самый ценный софт-актив из всех, что я покупал. <...> Они просто взяли наши разработки, и это неправильно».

Главное — не быть новатором , а догонять и перегонять

Иронично, но ещё в 2008 году Эллисон откровенно высмеивал идею облачных вычислений, называя её прихотью маркетологов. Однако уже в 2015 году он без сожалений сменил курс, и сегодня Oracle Cloud – один из ключевых игроков в облачной инфраструктуре.

Новая цель Эллисона – царство ИИ: с 2023 года Oracle активно заключает гигантские контракты на облачное обслуживание ИИ-стартапов. Главным призом для компании стала сделка с OpenAI на сумму в $300 млрд. После этой новости акции Oracle подскочили на рекордные 43% за день, а состояние Эллисона взлетело почти на $100 млрд, на какое-то время сделав его богаче самого Илона Маска.

«Искусственный интеллект изменит всё»

Есть деньги — можно купить собственный рай

Когда у тебя есть всё, ты начинаешь искать новые игрушки. В 2012 году Эллисон купил 98% тихоокеанского острова Ланаи за $300 млн. Здесь находятся два роскошных курорта Four Seasons, поля для гольфа, уникальная природа – и около 3000 жителей.

Проект стал не только его личной утопией, но и лабораторией для экспериментов по созданию самодостаточного сообщества. Он превратил остров в экологический проект, где строит фермы и развивает устойчивое сельское хозяйство. Ларри решился на покупку с одной мыслью:

«Мы сделаем Ланаи образцовым островом устойчивого развития».

Если дружить, то с равным себе

Несмотря на свой эксцентричный характер, миллиардер смог подружиться с таким же эксцентричным коллегой Илоном Маском. С 2018 года Эллисон лично вложил ~$1 млрд в акции Tesla и вошёл в совет директоров компании Маска. Когда Маска атаковали за неудачи, Эллисон публично встал на его защиту:

«Этот парень сажает ракеты на беспилотные баржи в океане, а вы говорите, он не знает, что делает?!»

Маск, в свою очередь, обожает гостить на Ланаи и называет Эллисона своим наставником. Так что, вероятно, когда Ларри Эллисон ненадолго обогнал Илона Маска в списке самых богатых людей мира, Маск не сильно обиделся.

Благотворительность — мимо

Несмотря на космические богатства, Ларри Эллисон не спешит раздавать их в стиле Гейтса или Баффета. В 2010 году он подписал Клятву дарения, пообещав отдать половину состояния на благотворительность, но до сих пор жертвует относительно скромные суммы. Общий объём его пожертвований – около $500 млн.

«Я раздал полмиллиарда, но гордиться особо нечем – не вижу ни одного по-настоящему великого достижения»

Смерть не отменить — но можно поставить на паузу

Эллисон известен своей поддержкой медицинской науки – особенно исследований продления жизни. Он долгие годы финансировал Фонд исследований старения, вложив в него более $400 млн. Миллиардер искренне надеется, что научный прогресс если не подарит ему бессмертие, то хотя бы отодвинет неминуемый финал. Сейчас Ларри Эллисону 81 год.

«Смерть никогда не имела для меня смысла. Как человек может быть – а потом просто исчезнуть?»

Хочешь быть как Ларри Эллисон?

Будь всесильным, но не отрицай мощи других.

Сражайся до последнего — даже если проиграешь, ты всё равно выйдешь из этого сильнее.

Иди к победе не через компромиссы, а через дерзость, и будь готов забрать всё.