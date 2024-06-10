Таиланд отказался от туристического сбора, Wildberries запустил экспресс-доставку: главное 10 июня

Карина Пардаева
Правительство Таиланда откажется от введения туристического сбора, Wildberries запустил экспресс-доставку, в РФ стартовал эксперимент по маркировке смартфонов и ноутбуков и другие новости 10 июня.
Таиланд отказался от туристического сбора, Wildberries запустил экспресс-доставку: главное 10 июняАвтор: Карина Пардаева
Мир
- Правительство Таиланда откажется от введения туристического сбора. Без него страну посетит больше туристов, уверены действующие власти.
Бизнес
- Inventive Retail Group открыла в Москве тестовый магазин игрушек Toystore. В ассортименте — Zuru, Welly, Lego, Marvel, Kid Rocks, Brick Labs и другие бренды.
- В приложении Wildberries появилась новая функция — экспресс-доставка. Маркетплейс запустил сервис в партнерстве с «Даркстор у дома». В компании уточнили, что экспресс-доставка активно тестируется, но о полноценном запуске пока речь не идет.
- Росалкогольтабакконтроль добивается исключения из реестра около 30 пивоваров из-за отсутствия долгосрочных догоров аренды на помещения и технологического оборудования, сообщил RB.RU начальник пресс-службы госоргана Александр Куликов.
Сервисы и технологии
- В РФ стартовал эксперимент по маркировке смартфонов и ноутбуков. Он продлится до 31 августа 2025 года.
Фото на обложке: Unsplash
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