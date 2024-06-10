Правительство Таиланда откажется от введения туристического сбора, Wildberries запустил экспресс-доставку, в РФ стартовал эксперимент по маркировке смартфонов и ноутбуков и другие новости 10 июня.

Таиланд отказался от туристического сбора, Wildberries запустил экспресс-доставку: главное 10 июня