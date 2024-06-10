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Таиланд отказался от туристического сбора, Wildberries запустил экспресс-доставку: главное 10 июня

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Правительство Таиланда откажется от введения туристического сбора, Wildberries запустил экспресс-доставку, в РФ стартовал эксперимент по маркировке смартфонов и ноутбуков и другие новости 10 июня.

Таиланд отказался от туристического сбора, Wildberries запустил экспресс-доставку: главное 10 июня

Мир

  • Правительство Таиланда откажется от введения туристического сбора. Без него страну посетит больше туристов, уверены действующие власти.

Бизнес

  • Inventive Retail Group открыла в Москве тестовый магазин игрушек Toystore. В ассортименте — Zuru, Welly, Lego, Marvel, Kid Rocks, Brick Labs и другие бренды.
  • В приложении Wildberries появилась новая функция — экспресс-доставка. Маркетплейс запустил сервис в партнерстве с «Даркстор у дома». В компании уточнили, что  экспресс-доставка активно тестируется, но о полноценном запуске пока речь не идет. 
  • Росалкогольтабакконтроль добивается исключения из реестра около 30 пивоваров из-за отсутствия долгосрочных догоров аренды на помещения и технологического оборудования,  сообщил RB.RU начальник пресс-службы госоргана Александр Куликов.

Сервисы и технологии

  • В РФ стартовал эксперимент по маркировке смартфонов и ноутбуков. Он продлится до 31 августа 2025 года.

Фото на обложке: Unsplash

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