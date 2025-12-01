$1,1 млрд — на благотворительность: один из основателей Google Сергей Брин пожертвовал акции Alphabet
Сооснователь Google Сергей Брин пожертвовал $1,1 млрд акций
Один из основателей Google Сергей Брин передал на благотворительность акции Alphabet на сумму свыше $1,1 млрд. Это одно из крупнейших его пожертвований за последние годы, пишет Bloomberg. Сергею Брину принадлежит около 6% Alphabet — он передал на благотворительность более 3,5 млн своих акций.
Сергей Брин распределил пожертвование между тремя организациями
По словам представителя семейного офиса Сергея Брина, около $1 млрд в акциях направлено в Catalyst4 — некоммерческую организацию, которую миллиардер создал в 2021 году. Фонд занимается поддержкой исследований заболеваний центральной нервной системы и проектов, связанных с изменением климата.
Catalyst4 — ключевое направление благотворительной активности Сергея Брина. Именно туда миллиардер ещё в мае 2025 года передавал акции Alphabet.
Также Сергей Брин распределил средства между двумя другими организациями:
-
около $90 млн — в семейный фонд Сергея Брина, который оказывает помощь в социальных сферах и поддерживает различные научные организации;
- $45 млн — Фонду Майкла Дж. Фокса, который поддерживает исследования болезни Паркинсона.
Серия пожертвований Сергея Брина началась в мае 2025 года
Текущие пожертвования — продолжение активности, начатой миллиардером весной 2025 года. В мае Сергей Брин передал акции Alphabet на сумму $700 млн трём тем же организациям — Catalyst4, своему семейному фонду и Фонду Майкла Дж. Фокса.
Таким образом, совокупный объём благотворительности Брина за год превысил $1,8 млрд, что ставит его в число крупнейших мировых доноров среди IT-миллиардеров.
Состояние сооснователя Google обновляет рекорды вместе с акциями компании
Несмотря на масштабные пожертвования, состояние Сергея Брина продолжает увеличиваться. Bloomberg оценивает его капитал в $255,5 млрд, что делает его четвёртым самым богатым человеком мира.
С начала 2025 года состояние Сергея Брина выросло на $97,3 млрд. Главным образом — из-за роста акций Alphabet, которые достигли исторического максимума $323 на фоне успехов компании в сфере искусственного интеллекта.
Контекст
Сергей Брин родился в Москве в семье учёных: его отец был кандидатом физико-математических наук, а мать — научным сотрудником. В 1979 году семья эмигрировала в США.
Сергей Брин учился в Монтессори-школе, затем продолжил образование в Стэнфорде. Там он познакомился с Ларри Пейджем — будущим сооснователем Google. В 2015 году Google была реорганизована в холдинг Alphabet, в рамках которого Сергей Брин перешёл на позицию руководителя специальных проектов.
4 декабря 2019 года он и Ларри Пейдж объявили, что покидают свои должности в Alphabet и передают управление Сундару Пичаи.
После ухода из операционного управления Сергей Брин сосредоточился на благотворительных инициативах. Миллиардер известен личным интересом к исследованию болезни Паркинсона: он является носителем мутации гена LRRK2, которая повышает предрасположенность к развитию заболевания. У его матери болезнь Паркинсона была диагностирована в молодом возрасте.
