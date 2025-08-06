1,1 млрд ₽ на нейросетях: к 2025 году рынок онлайн-обучения ИИ вырос в 4 раза
С 2023 года количество ИИ-школ выросло в 4 раза, а средний чек — наоборот, снизился
2025 год может стать переломным для ИИ-образования в России. За последние полгода на платформе GetCourse появилось больше новых школ, чем за предыдущие два года. Рынок выходит на массового потребителя: меньше ценник, больше практики и фокус на то, что приносит выручку — маркетинг, автоматизация и создание контента.
Школ много, учеников ещё больше
Согласно данным GetCourse, с конца 2023 года число онлайн-школ по искусственному интеллекту выросло с 9 до 36 — в 4 раза. Только за первые шесть месяцев 2025 года запустились 17 новых проектов — это больше, чем за весь 2024 год. Сейчас на платформе работает 36 ИИ-школ, которые обучили уже 30 тыс. учеников за полгода.
Рост интереса сопровождается и деньгами. Оборот школ на тему ИИ за полугодие составил 572 млн рублей — против 290 млн в 2023 и 464 млн в 2024. Если подобная динамика сохранится, годовой объём может превысить 1,1 млрд рублей — это рекорд для отрасли.
Из теории — в контент и маркетинг
Самые популярные курсы — не про технические детали, а про применение. В топе выбираемых направлений:
- обучение работе с нейросетями с нуля (19,3%),
- создание контента (18,5%),
- автоматизация и маркетинг (15,1%).
Сильный рост также наблюдается у ИИ-курсов для маркетологов: за полгода число таких программ выросло в четыре раза. Владельцы онлайн-школ адаптируют обучение под задачи бизнеса и фрилансеров: быстро, прикладно, с фокусом на выручку. Курсы по автоматизации растут стабильными темпами — по 5–6 новых программ ежегодно.
Образование дешевеет — и это хорошо
Средний чек на ИИ-обучение упал с 25,6 тыс. рублей в 2023 году до 20,6 тыс. рублей в 2025-м. Это может говорить об адаптации формата под массового потребителя. ИИ-навыки становятся новой грамотностью — их осваивают не только айтишники, но и маркетологи, создатели онлайн-школ, операционные специалисты и предприниматели.
«Это показывает, что люди хотят не просто теоретически изучать современные технологии, а сразу применять полученные знания в работе и для повышения собственного дохода», — комментирует директор по внешним коммуникациям GetCourse Дарья Наумова.
Контекст
Концепция онлайн-образования в России стремительно эволюционирует. Если ещё несколько лет назад доминировал нарратив о «смене профессии за три месяца» — с длинными курсами, дипломами и обещаниями новой карьеры, — то сегодня тренд сместился в сторону прикладных, узкоспециализированных навыков.
Рынок это уловил. Сейчас на первый план выходят микронавыки и инструменты, которые можно освоить быстро и применить сразу. Искусственный интеллект идеально вписывается в эту логику: низкий порог входа, высокий эффект от внедрения. Аудитория готова платить за результат — и рынок это понял.
