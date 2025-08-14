12 млрд ₽ — на ИИ: из них 1 млрд ₽ «Авито» инвестирует в собственную ИИ-лабораторию
«Авито» с 2025-го по 2028-й потратит 12 млрд ₽ на ИИ
«Авито» до 2028 года вложит 12 млрд рублей в развитие искусственного интеллекта. Из этой суммы 1 млрд пойдёт на собственный научный отдел исследований и разработок — R&D-центр, который возглавил Александр Рыжков, один из десяти четырёхкратных Kaggle Grandmaster в мире и экс-глава ИИ-лаборатории Сбера. Этот миллиард покроет формирование команды, образовательные инициативы и совместные проекты с вузами.
- Новости
На полном ходу — на рынок ИИ
R&D-отдел станет центром компетенций по ИИ внутри «Авито». Его финансирование в 1 млрд ₽ — часть общего четырёхлетнего бюджета в 12 млрд ₽ на все ИИ-направления компании. Остальные средства пойдут на разработку и внедрение моделей в сервисы, расширение инженерных команд, закупку оборудования, дополнительные образовательные проекты и партнёрства.
Руководить подразделением будет Александр Рыжков — экс-глава исследований ИИ в Сбере, автор библиотеки LightAutoML и один из десяти четырёхкратных Kaggle Grandmaster в мире. По его словам, главный фокус работы — внутренняя интеграция ИИ в продукты компании:
«Наш базовый приоритет это создание собственных технологий под конкретные сценарии площадки, развитие ее возможностей и измеримая польза для нашей аудитории», — подчеркивает Рыжков.
1 млрд ₽ на «чистую науку»
Миллиард рублей направят на три ключевых научных направления:
- Формирование команды R&D — найм исследователей, инженеров, аналитиков и продуктовых менеджеров;
- Образовательные инициативы — запуск магистратур, стажировок и внутренних программ подготовки;
- Совместные проекты с вузами — прикладные исследования и внедрение их результатов в сервисы «Авито».
Точные пропорции компания не раскрывает.
«Озвученный бюджет направится на создание команды с нуля, а также на образовательные инициативы и совместные проекты с высшими учебными заведениями», — уточняет Рыжков.
Генеративный ИИ уже в работе
Ряд решений на базе языковой модели A-Vibe уже работает в сервисах Авито:
- нейроописания объявлений;
- авторазметка фото тегами;
- нейроассистент для мессенджера;
- мультиобъявления для объединения разных вариантов товара;
- генерация отчётов в «Автотеке»;
- автосоздание и улучшение резюме в «Авито Работе»;
- суммаризация отзывов в «Авито Услугах».
«Первые пробные запуски продуктов на базе генеративного ИИ в 2024 году принесли 670 млн рублей, на 2025 год запланировано внедрение еще 20 сценариев с потенциалом более 1 млрд рублей», — рассказывает Рыжков.
Главная задача технологий — переосмыслить пользовательский опыт и сделать его более комфортным. Сейчас компания тестирует ИИ-ассистентов, которые смогут сопровождать сделку от первого сообщения до завершения оплаты.
Инвестиции в людей и партнёрства
Уже сейчас «Авито» сотрудничает с МФТИ, ВШЭ, ИТМО и ТГУ. До 2028 года компания планирует подготовить до 3000 специалистов в области ИИ.
«Студенты и молодые исследователи будут играть значимую и практическую роль в наших разработках. Мы привлекаем их не только к учебным проектам, но и к реальным задачам, результаты которых могут быть внедрены в продукт», — говорит Рыжков.
По его словам, свежий взгляд часто приводит к прорывным идеям, а задача компании — дать доступ к данным, менторство и инструменты.
Выход за рамки платформы
Хотя приоритет — внутренние сценарии, «Авито» рассматривает коммерциализацию собственных ИИ-разработок. Пример — продукт Trisigma для A/B-тестирования онлайн-сервисов, который уже используют сторонние разработчики.
Также «Авито» планирует выложить в открытый доступ семейство больших языковых моделей A-Vibe и мультимодальную A-Vision.
«Это будет нашим вкладом в развитие российского ИИ-рынка», — отмечает Рыжков.
Фото: FreshSplash / Getty Images
Материалы по теме
- 1 От стартапа Илона Маска — к своему фонду: Игорь Бабушкин покидает xAI и уходит в инвестиции xAI Илона Маска потеряла сооснователя Игоря Бабушкина 14 августа 2025, 19:37
- 2 ИИ-2041: как не вылететь с рынка, если ты человек Бизнес будущего управляется не людьми, а нейросетями 13 августа 2025, 15:14
- 3 $850 млн — на «дуэль» с бывшим коллегой: Сэм Альтман и OpenAI готовят конкурента Neuralink Илона Маска Маск VS Альтман: релиз конкурента Neuralink — уже в 2025-м 13 августа 2025, 13:19
- 4 «Живой» HR против нейросети: 43% россиян категорически против ИИ на собеседованиях — эксперты дали свою оценку Собеседование на работу в 2025-м: лишь 5% соискателей за ИИ 12 августа 2025, 19:30