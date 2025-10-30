«Аэрофлот» обнародовал данные о прибыли за 9 месяцев 2025-го

«Аэрофлот» опубликовала финансовые результаты за девять месяцев 2025 года. Выручка компании за этот период выросла на 8,1% — до 568,6 млрд ₽. Чистая прибыль достигла 129,8 млрд ₽ против 26,3 млрд ₽ за аналогичный период прошлого года. Прибыль от продаж составила 4,2 млрд ₽, что отражает влияние роста себестоимости и изменения структуры полётов.

Рост на фоне расширения международных направлений

Главным драйвером роста стала высокая загрузка рейсов и расширение международной программы. Пассажирооборот компании за 9 месяцев 2025 года увеличился на 4,8 %, а занятость кресел достигла 88,9 %. Международные линии прибавили 11,7 % — в пять раз больше, чем внутренние, где показатель остался стабильным.

В третьем квартале выручка составила 218,4 млрд ₽ (+2 % год к году). Замедление темпов роста связано с сильной базой 2024 года и временными ограничениями воздушного пространства, повлиявшими на летние рейсы.

В начале четвёртого квартала отмечается улучшение динамики ставок после открытия ряда южных аэропортов.

Себестоимость выросла из-за расширения операций

Себестоимость продаж за 9 месяцев 2025 года выросла на 12,2 % — до 547,5 млрд ₽. Основными факторами стали рост пассажирооборота на 4,5 %, увеличение расходов на топливо, техническое и наземное обслуживание, а также повышение оплаты труда.

Расходы на авиаГСМ (авиационные горюче-смазочные материалы) за этот же период выросли на 1,3 % (+1,96 млрд ₽). Это связано с сокращением выплат по демпферному механизму — системе господдержки, которая компенсирует разницу между внутренними и экспортными ценами на топливо.

В 2025 году экспортные цены снизились, объём компенсаций уменьшился, и авиакомпании получили меньше демпферных выплат. В результате стоимость керосина осталась высокой, а прибыль «Аэрофлота» сократилась примерно на 16,5 млрд ₽.

Расходы на наземное обслуживание увеличились на 12,8 % (+6,8 млрд ₽) — из-за роста тарифов аэропортов и расширения международных полётов.

Рост затрат на персонал и IT

Компания продолжает индексировать заработную плату. С октября 2024 года повышено вознаграждение пилотам, а с первого квартала 2025 года — бортпроводникам и инженерному персоналу. В результате расходы на персонал за девять месяцев выросли на 35,4 %, хотя темпы роста снизились в третьем квартале.

Управленческие расходы за 9 месяцев выросли на 31,2 % — до 10,3 млрд ₽. Основная причина — рост затрат на сопровождение IT-систем и амортизацию нематериальных активов в рамках импортозамещения. Коммерческие расходы составили 6,6 млрд ₽ (+2,7 %).

Страховые выплаты и курсовая разница повлияли на чистую прибыль

Положительный эффект прочих доходов и расходов составил 172,3 млрд ₽ против 20,4 млрд ₽ годом ранее. Ключевой вклад внесло страховое урегулирование на 74,6 млрд ₽, включая 28,2 млрд ₽ в третьем квартале.

Курсовая переоценка дала дополнительный эффект — 64,1 млрд ₽ на фоне укрепления рубля, тогда как годом ранее показатель был отрицательным. В первом квартале компания также получила дивиденды от авиакомпании «Победа» на сумму 10 млрд ₽.

Прибыль и маржинальность

Валовая прибыль за девять месяцев составила 21,1 млрд ₽ против 38,3 млрд ₽ годом ранее. Прибыль от продаж — 4,2 млрд ₽ (-82,5 % год к году), скорректированная чистая прибыль за девять месяцев — 8,5 млрд ₽.

Контекст

По данным пресс-службы ПАО «Аэрофлот», рост выручки и прибыли отражает постепенное восстановление международных перевозок и стабилизацию операционных показателей после сложного летнего сезона, когда часть маршрутов пришлось приостановить из-за внешних факторов.

Компания продолжает реализацию программы «Шаттл», в рамках которой часть рейсов передаётся в авиакомпанию «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») и расширение коммерческого управления, что должно положительно сказаться на консолидированной отчётности Группы в 2026 году.

Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images