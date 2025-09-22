Средняя зарплата курьера в России выросла на 38% за год

Средние зарплаты курьеров в России продолжают расти быстрее экономики. По данным SuperJob, за год медианные предложения доставщиков увеличились на 38%. В среднем курьеры зарабатывают на 24% больше, чем квалифицированные рабочие без высшего образования, и на 12% больше, чем специалисты с дипломом.

Новый индекс и старый перекос

SuperJob запустил собственный инструмент для оценки макротенденций в развитии экономики — «Индекс курьера». Он показывает, насколько зарплаты доставщиков расходятся с доходами квалифицированных кадров.

В последние месяцы индекс колеблется в диапазоне 0,74–0,89: то есть курьеры стабильно выше по доходам. Фактически рынок труда перегрет в сегменте низкоквалифицированных, но востребованных профессий.

Москва платит курьерам больше, чем инженерам

В Москве курьеры вышли на новый финансовый уровень. По данным SuperJob, медианные зарплаты в сентябре 2025 года составили ₽132 тыс. в месяц. Для сравнения: специалисты с высшим образованием получают ₽116 тыс., а без диплома — и вовсе ₽100 тыс. Разница — 12% и 24% соответственно не в пользу «белых воротничков».

Осень добавила топлива

Сентябрь традиционно приносит оживление бизнесу, и 2025 год не стал исключением. Вакансий для курьеров стало на 17% больше за месяц, а медианные зарплаты подросли ещё на 1,5% — это плюс 2000 рублей к предложениям работодателей. Дефицит кадров толкает рынок вверх, несмотря на усилия компаний сдерживать расходы.

Внимание государства

Дисбаланс в зарплатах уже под контролем правительства. Чиновники анализируют динамику доходов квалифицированных специалистов, однако пока реальность проста: курьеры получают больше. Эта ситуация становится индикатором всей экономики — где диплом и стаж уступают место скорости и готовности работать руками.

Что это значит для рынка

Экономика голосует рублём за гибкость и скорость. Курьер — профессия без высокого порога входа, но именно она отражает дефицит рабочей силы и рост потребительского спроса. Если тренд сохранится, бизнесу придётся перестраивать HR-стратегии: платить больше не тем, кто учился дольше, а тем, кто закрывает самые горячие потребности рынка.

Фото: MarioGuti / Getty Images