₽132 тыс. — в Москве средняя зарплата курьеров выросла на 38% за год: они получают больше специалистов с дипломом
Средняя зарплата курьера в России выросла на 38% за год
Средние зарплаты курьеров в России продолжают расти быстрее экономики. По данным SuperJob, за год медианные предложения доставщиков увеличились на 38%. В среднем курьеры зарабатывают на 24% больше, чем квалифицированные рабочие без высшего образования, и на 12% больше, чем специалисты с дипломом.
Новый индекс и старый перекос
SuperJob запустил собственный инструмент для оценки макротенденций в развитии экономики — «Индекс курьера». Он показывает, насколько зарплаты доставщиков расходятся с доходами квалифицированных кадров.
В последние месяцы индекс колеблется в диапазоне 0,74–0,89: то есть курьеры стабильно выше по доходам. Фактически рынок труда перегрет в сегменте низкоквалифицированных, но востребованных профессий.
Москва платит курьерам больше, чем инженерам
В Москве курьеры вышли на новый финансовый уровень. По данным SuperJob, медианные зарплаты в сентябре 2025 года составили ₽132 тыс. в месяц. Для сравнения: специалисты с высшим образованием получают ₽116 тыс., а без диплома — и вовсе ₽100 тыс. Разница — 12% и 24% соответственно не в пользу «белых воротничков».
Осень добавила топлива
Сентябрь традиционно приносит оживление бизнесу, и 2025 год не стал исключением. Вакансий для курьеров стало на 17% больше за месяц, а медианные зарплаты подросли ещё на 1,5% — это плюс 2000 рублей к предложениям работодателей. Дефицит кадров толкает рынок вверх, несмотря на усилия компаний сдерживать расходы.
Внимание государства
Дисбаланс в зарплатах уже под контролем правительства. Чиновники анализируют динамику доходов квалифицированных специалистов, однако пока реальность проста: курьеры получают больше. Эта ситуация становится индикатором всей экономики — где диплом и стаж уступают место скорости и готовности работать руками.
Что это значит для рынка
Экономика голосует рублём за гибкость и скорость. Курьер — профессия без высокого порога входа, но именно она отражает дефицит рабочей силы и рост потребительского спроса. Если тренд сохранится, бизнесу придётся перестраивать HR-стратегии: платить больше не тем, кто учился дольше, а тем, кто закрывает самые горячие потребности рынка.
Фото: MarioGuti / Getty Images
