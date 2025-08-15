Билайн в 2025-м получил прибыль 15 млрд ₽ за первые полгода

По итогам второго квартала 2025 года Билайн показал рост выручки на 7,6% и увеличение EBITDA на 8,8%. За первые шесть месяцев чистая прибыль компании составила 15 млрд ₽, а объём капитальных вложений достиг 42,1 млрд ₽. Всё это — за счёт инвестиций в развитие сетей, цифровых сервисов и решений на базе ИИ.

Финансовые результаты за 2025 год

За апрель–июнь 2025 года доходы компании выросли на 7,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Показатель EBITDA прибавил 8,8%, что позволило увеличить рентабельность до 44,7%. Чистая прибыль за полугодие достигла 15 млрд ₽. Инвестиции в инфраструктуру и сервисы составили 42,1 млрд ₽, при этом привлекать дополнительное заёмное финансирование не потребовалось.

Показатель долговой нагрузки снизился до 2,48, а средневзвешенная ставка по обязательствам удерживается на уровне 11,97% — ниже ключевой ставки ЦБ РФ. Основными драйверами роста стали повышение среднего дохода на клиента (ARPU) в телеком-сегменте, а также укрепление позиций в облачных сервисах, CDN, системной интеграции и других цифровых направлениях.

Вложения в инфраструктуру

Оператор продолжает активно наращивать сеть: количество базовых станций за год увеличилось на 8,7% (плюс 18 тыс. объектов). Объём интернет-трафика вырос на 11,2%, а доля звонков по технологии VoLTE поднялась на 10,9 п.п.

Во втором квартале заработал VoLTE-роуминг за пределами России, введены в строй магистральные линии ВОЛС общей пропускной способностью 1,6 Тбит/с, расширены мощности дата-центра в Ярославле и открыт резервный ЦОД в Москве.

Кибербезопасность — в приоритете

За три месяца Билайн заблокировал 535 млн спам-звонков и пометил как подозрительные ещё 595 млн вызовов. Клиенты увидели 139 млн «визиток» с указанием названия и логотипа компании, от которой поступает звонок. По оценкам, это сэкономило абонентам в сумме порядка 170 лет времени.

Дополнительно компания внедрила функцию автоматического разрыва соединения при получении в момент разговора SMS с кодом от банка или портала Госуслуг. Процесс возврата средств, украденных мошенниками, теперь занимает не более пяти рабочих дней и требует всего два документа.

Облачные технологии и ИИ-решения

Сегмент Beeline Cloud продемонстрировал значительный рост — выручка увеличилась на 27% год к году. Компания представила обновлённую платформу Beeline Cloud 2.0 с интеллектуальным оркестратором VEGA, а также запустила метрокластер, объединивший два дата-центра в отказоустойчивую систему.

В области киберзащиты за квартал отразили 32 тыс. DDoS-атак, включая 1,5 тыс. высокой сложности. В направлении искусственного интеллекта разработана линейка интеллектуальных агентов и создан ИИ-аватар, реагирующий на запрос за 3 секунды. Кроме того, геоаналитические инструменты компании были использованы для разработки транспортной стратегии Красноярского края.



