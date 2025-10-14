Лучшие вузы: в мировом рейтинге — МГУ, СПбГУ и МФТИ

В девятом Московском международном рейтинге вузов «Три миссии университета» Россия сохранила позиции в числе трёх мировых лидеров по количеству университетов, вошедших в список сильнейших. В 2025 году в глобальный топ попали 156 российских вузов — на четыре больше, чем годом ранее. Наивысшие позиции среди отечественных университетов заняли МГУ имени М.В. Ломоносова (17-е место), СПбГУ (47-е) и МФТИ (59-е).

Российские университеты улучшают позиции в топ-100

Среди российских университетов МГУ имени М.В. Ломоносова вновь стал лучшим, заняв 17-е место в мировом зачёте. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) поднялся с 49-й на 47-ю позицию, а Московский физико-технический институт (МФТИ) улучшил результат, переместившись с 61-го на 59-е место.

Кроме того, в топ-300 попали:

НИУ ВШЭ (137-е место)

(137-е место) НИЯУ МИФИ (174-е место)

(174-е место) Новосибирский государственный университет (238-е место)

(238-е место) Томский государственный университет (269-е место)

(269-е место) РУДН (284-е место)

(284-е место) МГТУ им. Н.Э. Баумана (290-е место)

Также впервые за несколько лет заметный рост показал МГИМО, переместившийся из диапазона 351–400 в группу 301–350.

По данным Ассоциации составителей рейтингов (АСР), российские университеты демонстрируют устойчивый прогресс в области взаимодействия с обществом и образования, что стало главным драйвером роста в 2025 году.

Мировое лидерство сохраняют вузы США и Великобритании

Первое место в рейтинге занял Массачусетский технологический институт (MIT). На 2-й позиции — Гарвардский университет, на 3-й — Оксфорд, за ним следуют Кембридж (4-е место) и Стэнфорд (5-е).

Из европейских вузов в первую десятку вошла Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (ETH Zurich), расположившаяся на 6-м месте, а среди азиатских лидеров выделяются Токийский университет (8-е место) и Пекинский университет (10-е место).

Внимание привлекает тот факт, что состав топ-20 рейтинга практически не изменился за три года. В 2025 году единственным новым участником стала Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL), которая поднялась с 23-го на 19-е место, впервые войдя в двадцатку сильнейших университетов мира.

Россия и Китай — флагманы Глобального Юга

Россия и Китай остаются основными локомотивами Глобального Юга. На долю стран БРИКС в рейтинге приходится уже 32% вузов, против 24% четыре года назад. При этом две трети всех университетов объединения представляют именно Китай и Россию.

Россия уверенно лидирует среди стран БРИКС по числу иностранных студентов — их доля в отечественных вузах достигла 12,6%, тогда как в американских университетах этот показатель составляет 10,1%.

Российские вузы укрепляют позиции

По оценкам АСР, российские университеты укрепили позиции в категории «Университет и общество», активно развивая массовые онлайн-курсы (МООК) и программы общественного взаимодействия. Также выросла цитируемость научных публикаций и доля вузов, принимающих участие в международных студенческих олимпиадах.

В целом доход от исследований в расчёте на одного сотрудника в университетах России увеличился на 16,4% за год, что стало одним из лучших показателей среди стран Глобального Юга.

Контекст

Московский международный рейтинг «Три миссии университета» создан по поручению Президента России и оценивает вузы сразу по трём направлениям — образование, наука и взаимодействие с обществом. Проект полностью исключает репутационные опросы и основывается только на объективных данных — отчётах университетов, библиометрии, статистике онлайн-платформ и социальных сетей. Методология рейтинга прошла независимый аудит компании PwC.

Фото: Алексей Орлов/Ведомости/ТАСС