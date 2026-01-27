16% компаний в России не удерживают увольняющихся работников

Каждая шестая компания в России в 2026 году принципиально не пытается удерживать сотрудников, заявивших об уходе, следует из опроса SuperJob. Доля работодателей, принципиально не занимающихся удержанием персонала, выросла на 6 процентов за год. Большинство HR-специалистов считают, что удерживать нужно не всех сотрудников, а только ключевых.

Подход к удержанию персонала стал более выборочным

По данным исследования SuperJob, подход к удержанию персонала меняется вместе с балансом сил на рынке труда. В 2024 году, на фоне дефицита кадров, доля сторонников безусловного удержания выросла до 24%. В 2026 году она снизилась до 21%, тогда как 74% респондентов выбрали индивидуальный подход — удерживать сотрудников ситуативно, в зависимости от их ценности для компании.

16% компаний в 2026 году также заявили, что вообще не прилагают усилий для удержания увольняющихся сотрудников. В 2024 году таких было 10%.

Большинство работодателей удерживают только ценных специалистов

Несмотря на рост доли компаний, отказывающихся от переговоров, почти четверть работодателей по-прежнему пытаются удерживать всех увольняющихся. В 2026 году так действуют 23% компаний — против 25% в 2024 году и 12% в 2011-м.

Наиболее распространённой стратегией остаётся удержание только ценных специалистов. В 2026 году 59% компаний заявили, что прилагают усилия к удержанию сотрудников выборочно. В 2024 году этот показатель составлял 63%, а в 2011-м — 67%.

Автоматизация снижает потребность в удержании всех сотрудников

Периодом максимальной гибкости со стороны работодателей стал 2024 год. Тогда 25% компаний пытались удерживать всех сотрудников, а доля тех, кто никогда не вступает в переговоры, снизилась до 10%. Именно в этот период чаще всего использовались контрофер и срочное улучшение условий труда.

По данным SuperJob, на кадровую политику влияет не только баланс спроса и предложения, но и активное внедрение технологий. Они позволяют работодателям частично замещать функции персонала, прежде всего в рутинных и повторяющихся операциях. Это снижает необходимость удерживать всех сотрудников.

Контекст

Сравнение данных SuperJob за 15 лет показывает, что подход к удержанию персонала стал более активным по сравнению с 2011 годом, но менее гибким, чем в период кадрового дефицита 2024 года.

В 2011 году за безусловное удержание сотрудников выступали 11% HR-специалистов, а в 2026 году — уже 21%. При этом по сравнению с 2024 годом, когда показатель достигал 24%, доля сторонников такого подхода снизилась.