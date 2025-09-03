Средняя зарплата в 2025 в России растёт у мастеров маникюра

В России продолжается рост средних зарплатных предложений: по данным Авито Работы, в первом полугодии 2025-го рекордсменами стали фотографы (+67%), водители (+61%) и гальваники (+59%). В топ-10 также вошли официанты, мастера ногтевого сервиса и пекари.

Кто прибавил больше всех

Фотографы показали самую впечатляющую динамику: среднее предложение выросло до 77,7 тыс. ₽ в месяц — на 67% больше, чем годом ранее. Правда, фактический доход зависит от числа съёмок и их масштаба, поэтому медианные цифры не всегда совпадают с реальностью.

Водители пассажирского транспорта получили в среднем 97,4 тыс. ₽, что на 61% выше уровня 2024-го. Рынок страдает от дефицита кадров, поэтому работодатели готовы платить заметно больше, чтобы удержать людей за рулём.

Новые «золотые руки»

Гальваники, отвечающие за нанесение антикоррозийных покрытий, прибавили 59% — в среднем 103 тыс. ₽ в месяц. У официантов рост составил 56%, и средняя планка в вакансиях поднялась до 103,5 тыс. ₽. Здесь важно учитывать, что работодатели часто включают в объявления верхние границы дохода с учётом чаевых и переработок.

В десятку также вошли:

Пекари — +54%, 65,6 тыс. ₽

Водители «газелей» — +51%, 120 тыс. ₽

Автоэлектрики — +50%, 162,5 тыс. ₽

Мастера ногтевого сервиса — +50%, 130,3 тыс. ₽

Продавцы — +49%, 68,3 тыс. ₽

Монолитчики — +43%, 160,3 тыс. ₽

По словам Романа Губанова, директора по развитию Авито Работы, рост зарплатных предложений отражает попытку компаний удержать сотрудников и создать для них более комфортные условия. Фактически работодатели конкурируют не только между собой, но и с кадровым дефицитом, который продолжает давить на рынок.

Контекст

В исследовании подчёркивается: реальный доход зависит от особенностей занятости и может отличаться от медианных цифр. Но общий тренд очевиден — рынок труда уходит от стагнации и переходит в фазу перегрева, где привычные «массовые профессии» становятся дефицитным товаром.





