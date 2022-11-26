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Более 200 самолетов Air Europa, Ryanair и Wizz Air полетят из Севильи на биотопливе

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Уже на следующей неделе планируются первые вылеты из Севильи самолетов на экологически чистом авиационном топливе (SAF), произведенном компанией Cepsa в энергетическом парке Ла Рабида из оливковых косточек и других растительных отходов оливковой промышленности Испании.

Более 200 самолетов Air Europa, Ryanair и Wizz Air полетят из Севильи на биотопливе

Как отмечается на сайте компании-производителя, использование «передового биотоплива» позволит пролететь 400 тыс. км (порядка 400-500 часов летного времени).

И это впечатляет не только потому, что эквивалентно 10 полетам вокруг Земли, но и потому, что предотвращает выброс в атмосферу более 200 тонн углекислого газа.

Такого эффекта можно было бы достичь лишь за счет высадки 2,5 тыс. деревьев.

К тому же инициатива позволит самолетам шести авиакомпаний вылетать из терминала Севильи с 4,5% SAF в баках, вдвое превысив установленный Европейским союзом на 2025 год целевой показатель в 2%. 

На биотопливе будут летать 220 самолетов таких авиакомпаний, как Air Europa, Air Nostrum, Iberia Express, Ryanair, Vueling и Wizz Air

Поставлять инновационное топливо на отходах оливкового производства будет компания Exolum.

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И это первый случай в Испании, когда вся цепочка — от создания биотоплива до его поставки — сертифицирована с возможностью отслеживания системой ISCC (International Sustainability Carbon Certification). 

На презентации инициативы министр промышленности и энергетики Испании Хорхе Парадела и мэр Севильи Антонио Муньос выразили свою полную поддержку тренда декарбонизации воздушного транспорта.

Политики высоко оценили прогресс туристической отрасли в русле устойчивого развития и этот новый шаг в переходе страны к зеленой энергетике в авиации.

Фото на обложке: Unsplash

 

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