Более 200 самолетов Air Europa, Ryanair и Wizz Air полетят из Севильи на биотопливе

Уже на следующей неделе планируются первые вылеты из Севильи самолетов на экологически чистом авиационном топливе (SAF), произведенном компанией Cepsa в энергетическом парке Ла Рабида из оливковых косточек и других растительных отходов оливковой промышленности Испании.

Как отмечается на сайте компании-производителя, использование «передового биотоплива» позволит пролететь 400 тыс. км (порядка 400-500 часов летного времени).

И это впечатляет не только потому, что эквивалентно 10 полетам вокруг Земли, но и потому, что предотвращает выброс в атмосферу более 200 тонн углекислого газа.

Такого эффекта можно было бы достичь лишь за счет высадки 2,5 тыс. деревьев.

К тому же инициатива позволит самолетам шести авиакомпаний вылетать из терминала Севильи с 4,5% SAF в баках, вдвое превысив установленный Европейским союзом на 2025 год целевой показатель в 2%.

На биотопливе будут летать 220 самолетов таких авиакомпаний, как Air Europa, Air Nostrum, Iberia Express, Ryanair, Vueling и Wizz Air

Поставлять инновационное топливо на отходах оливкового производства будет компания Exolum.

И это первый случай в Испании, когда вся цепочка — от создания биотоплива до его поставки — сертифицирована с возможностью отслеживания системой ISCC (International Sustainability Carbon Certification).

На презентации инициативы министр промышленности и энергетики Испании Хорхе Парадела и мэр Севильи Антонио Муньос выразили свою полную поддержку тренда декарбонизации воздушного транспорта.

Политики высоко оценили прогресс туристической отрасли в русле устойчивого развития и этот новый шаг в переходе страны к зеленой энергетике в авиации.

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