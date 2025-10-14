2,1 млрд ₽: «Почта России» впервые за 10 лет может вновь получить субсидию на доставку прессы
Почта России продолжит бесплатную доставку газет по субсидии
Впервые за десять лет государство может вновь начать субсидировать доставку газет и журналов «Почтой России», сообщают «Ведомости». Средства из бюджета пойдут на покрытие убытков от доставки социально значимых изданий. В самой «Почте России» заявили, что такая поддержка важна для сохранения стабильной системы распространения информации, особенно в отдалённых регионах страны.
Возврат к дотациям спустя десять лет
По данным «Ведомостей», последний раз доставка печатных изданий субсидировалась из бюджета до лета 2014 года — тогда на это ежегодно выделяли около 3 млрд рублей. После отмены программы «Почта России» работала без дотаций, компенсируя убытки за счёт внутренних ресурсов и докапитализации.
Теперь обсуждается выделение 2,1 млрд рублей в 2026–2028 годах на компенсацию расходов по доставке периодики и ещё 1 млрд рублей — на пересылку отправлений между Курской и Белгородской областями.
Господдержка будет осуществляться за счет доходов бюджета
Министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании IT-комитета Госдумы по обсуждению бюджета на 2026 и 2027–2028 гг. сообщил, что ассигнования планируется направить из дополнительных доходов бюджета. Эти средства формируются за счёт 3%-го сбора за интернет-рекламу, увеличения отчислений операторов связи до 2% и коммерциализации инфраструктуры «Госуслуг». В 2025 году бюджет получил 54 млрд рублей таких доходов, а в 2026–2028 годах ожидается ещё 237,5 млрд рублей.
По расчётам Минцифры, дотации будут распределены исходя из убытков «Почты России» по доставке социально значимых изданий и затрат на пересылку в приграничные регионы.
Пресса теряет аудиторию
Объёмы доставки газет и журналов сокращаются уже несколько лет, пишут «Ведомости». За пять лет — с 2019 по 2024 год — количество доставляемых экземпляров снизилось почти вдвое, с 500 до 257 млн. При этом тарифы «Почты» на доставку изданий оставались ниже экономически обоснованного уровня, а цены на саму прессу выросли в 1,5–4 раза. Чтобы удержать читателей, компания предоставляет 25%-ную скидку на доставку социально значимых изданий, на которые приходится около 75% всех доставляемых экземпляров.
Долг «Почты России» вырос на 70%
По данным «Ведомостей», долги «Почты России» с 2020 по конец 2024 года выросли на 70% и достигли 128,3 млрд рублей. Расходы на обслуживание долга за три года увеличились почти на 80% — до 10,6 млрд рублей ежегодно. Счётная палата также указала, что уровень износа недвижимости компании достиг 70%, а часть объектов простаивает или используется менее чем наполовину.
Позиция Почты России
В пресс-службе компании сообщили Russian Business, что вопрос источников финансирования находится в ведении Минцифры, а «Почта России» уже предоставила все необходимые расчёты и обоснования.
«Предложенная поддержка важна для сохранения стабильной системы распространения актуальной социальной информации, доступной гражданам даже в отдалённых регионах», — подчеркнули в пресс-службе «Почты России».
Представители «Почты России» добавили, что основная нагрузка по доставке периодики ложится на отдалённые территории, где газеты и журналы по-прежнему играют ключевую роль в информировании населения. Несмотря на сокращение подписчиков на 15–20% ежегодно из-за роста онлайн-медиа, спрос на традиционную прессу сохраняется.
Контекст
Эксперты, опрошенные «Ведомостями», отмечают, что ежегодные убытки от деятельности «Почты» в малых населённых пунктах составляют десятки миллиардов рублей. Предложенные суммы субсидий — 2–3 млрд рублей — выглядят скромно, но могут стать первым шагом к системной поддержке. Прямые бюджетные меры позволят компании сохранять сеть отделений и удерживать доступные тарифы на доставку писем и посылок.
- 1 Модные дома искусственно увеличивали цены на товары: Gucci, Chloé и Loewe получили штраф на €157 млн ЕС оштрафовал Gucci, Chloé и Loewe на €157 млн 14 октября 2025, 13:34
- 2 Wayve ведёт переговоры с SoftBank и Microsoft: британский стартап по автономному вождению может привлечь $2 млрд Wayve обсуждает инвестиции с SoftBank и Microsoft на $2 млрд 14 октября 2025, 11:30
- 3 Миллионы на входе, миллиарды на выходе — математика медтеха и биотеха Дмитрий Сахаров из ХимМеда — о том, как российские компании превращают науку в прибыль 13 октября 2025, 18:30
- 4 До 1 млн ₽ от имени Emirates и Lufthansa — мошенники выманивают деньги у бизнеса под брендами крупных авиакомпаний Мошенническая схема: рассылка писем от имени авиакомпаний 13 октября 2025, 15:10