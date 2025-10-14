Почта России продолжит бесплатную доставку газет по субсидии

Впервые за десять лет государство может вновь начать субсидировать доставку газет и журналов «Почтой России», сообщают «Ведомости». Средства из бюджета пойдут на покрытие убытков от доставки социально значимых изданий. В самой «Почте России» заявили, что такая поддержка важна для сохранения стабильной системы распространения информации, особенно в отдалённых регионах страны.

Возврат к дотациям спустя десять лет

По данным «Ведомостей», последний раз доставка печатных изданий субсидировалась из бюджета до лета 2014 года — тогда на это ежегодно выделяли около 3 млрд рублей. После отмены программы «Почта России» работала без дотаций, компенсируя убытки за счёт внутренних ресурсов и докапитализации.

Теперь обсуждается выделение 2,1 млрд рублей в 2026–2028 годах на компенсацию расходов по доставке периодики и ещё 1 млрд рублей — на пересылку отправлений между Курской и Белгородской областями.

Господдержка будет осуществляться за счет доходов бюджета

Министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании IT-комитета Госдумы по обсуждению бюджета на 2026 и 2027–2028 гг. сообщил, что ассигнования планируется направить из дополнительных доходов бюджета. Эти средства формируются за счёт 3%-го сбора за интернет-рекламу, увеличения отчислений операторов связи до 2% и коммерциализации инфраструктуры «Госуслуг». В 2025 году бюджет получил 54 млрд рублей таких доходов, а в 2026–2028 годах ожидается ещё 237,5 млрд рублей.

По расчётам Минцифры, дотации будут распределены исходя из убытков «Почты России» по доставке социально значимых изданий и затрат на пересылку в приграничные регионы.

Пресса теряет аудиторию

Объёмы доставки газет и журналов сокращаются уже несколько лет, пишут «Ведомости». За пять лет — с 2019 по 2024 год — количество доставляемых экземпляров снизилось почти вдвое, с 500 до 257 млн. При этом тарифы «Почты» на доставку изданий оставались ниже экономически обоснованного уровня, а цены на саму прессу выросли в 1,5–4 раза. Чтобы удержать читателей, компания предоставляет 25%-ную скидку на доставку социально значимых изданий, на которые приходится около 75% всех доставляемых экземпляров.

Долг «Почты России» вырос на 70%

По данным «Ведомостей», долги «Почты России» с 2020 по конец 2024 года выросли на 70% и достигли 128,3 млрд рублей. Расходы на обслуживание долга за три года увеличились почти на 80% — до 10,6 млрд рублей ежегодно. Счётная палата также указала, что уровень износа недвижимости компании достиг 70%, а часть объектов простаивает или используется менее чем наполовину.

Позиция Почты России

В пресс-службе компании сообщили Russian Business, что вопрос источников финансирования находится в ведении Минцифры, а «Почта России» уже предоставила все необходимые расчёты и обоснования.

«Предложенная поддержка важна для сохранения стабильной системы распространения актуальной социальной информации, доступной гражданам даже в отдалённых регионах», — подчеркнули в пресс-службе «Почты России».

Представители «Почты России» добавили, что основная нагрузка по доставке периодики ложится на отдалённые территории, где газеты и журналы по-прежнему играют ключевую роль в информировании населения. Несмотря на сокращение подписчиков на 15–20% ежегодно из-за роста онлайн-медиа, спрос на традиционную прессу сохраняется.

Контекст

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», отмечают, что ежегодные убытки от деятельности «Почты» в малых населённых пунктах составляют десятки миллиардов рублей. Предложенные суммы субсидий — 2–3 млрд рублей — выглядят скромно, но могут стать первым шагом к системной поддержке. Прямые бюджетные меры позволят компании сохранять сеть отделений и удерживать доступные тарифы на доставку писем и посылок.