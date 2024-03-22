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Neuralink разрабатывает имплант для восстановления зрения, Chanel сокращает число магазинов в РФ: главное 22 марта

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Илон Маск объявил о разработке импланта для восстановления зрения, Chanel начала отказываться от аренды площадей для своих бутиков, МТС запустила платформу для борьбы с телефонным мошенничеством и другие новости 22 марта.

Neuralink разрабатывает имплант для восстановления зрения, Chanel сокращает число магазинов в РФ: главное 22 марта

Мир

  • Владелец компании Neuralink Илон Маск объявил о разработке импланта для восстановления зрения — Blindsight.

Бизнес

  •  Chanel начала отказываться от аренды площадей для своих бутиков. Освободившиеся площади заняла сеть Furla, пишет «Коммерсантъ».

Сервисы и технологии

  • С января 2024 года в сеть утекли данные 170 компаний. Это 40% от общего количества зарегистрированных инцидентов в прошлом году.
  • МТС запустила платформу для борьбы с телефонным мошенничеством. Сейчас ее тестируют несколько банков. 

Транспорт

  • Чуть более 30% из опрошенных россиян заявили о готовности приобрести автомобиль китайского бренда, при этом в качестве отдельных деталей машин из КНР сомневаются 24%, сообщил ТАСС.

Фото на обложке: Unsplash

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