Neuralink разрабатывает имплант для восстановления зрения, Chanel сокращает число магазинов в РФ: главное 22 марта

Карина Пардаева
Илон Маск объявил о разработке импланта для восстановления зрения, Chanel начала отказываться от аренды площадей для своих бутиков, МТС запустила платформу для борьбы с телефонным мошенничеством и другие новости 22 марта.
Neuralink разрабатывает имплант для восстановления зрения, Chanel сокращает число магазинов в РФ: главное 22 мартаПрисоединиться Карина Пардаева
Мир
- Владелец компании Neuralink Илон Маск объявил о разработке импланта для восстановления зрения — Blindsight.
Бизнес
- Chanel начала отказываться от аренды площадей для своих бутиков. Освободившиеся площади заняла сеть Furla, пишет «Коммерсантъ».
Сервисы и технологии
- С января 2024 года в сеть утекли данные 170 компаний. Это 40% от общего количества зарегистрированных инцидентов в прошлом году.
- МТС запустила платформу для борьбы с телефонным мошенничеством. Сейчас ее тестируют несколько банков.
Транспорт
- Чуть более 30% из опрошенных россиян заявили о готовности приобрести автомобиль китайского бренда, при этом в качестве отдельных деталей машин из КНР сомневаются 24%, сообщил ТАСС.
Фото на обложке: Unsplash
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