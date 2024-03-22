Илон Маск объявил о разработке импланта для восстановления зрения, Chanel начала отказываться от аренды площадей для своих бутиков, МТС запустила платформу для борьбы с телефонным мошенничеством и другие новости 22 марта.

Neuralink разрабатывает имплант для восстановления зрения, Chanel сокращает число магазинов в РФ: главное 22 марта