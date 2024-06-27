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Drivee запустил сервис для междугородних поездок, «Эр-Телеком» консолидировал 100% Roomy bots: главное 27 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Мосбиржа допустила акции «ВсеИнструменты.ру» к торгам с 5 июля, «ЭР-Телеком» консолидировала 100% Roomy bots и другие новости 27 июня.

Drivee запустил сервис для междугородних поездок, «Эр-Телеком» консолидировал 100% Roomy bots: главное 27 июня
  1. Новости

Инвестиции

  • Мосбиржа допустила акции «ВсеИнструменты.ру» к торгам с 5 июля. Их включили в «первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Бизнес

  • Российская телекоммуникационная компания «ЭР-Телеком» купила 70% в разработчике RPA-роботов Roomy bots. Дочерняя структура холдинга владеет 30% Roomy с 2022 года.
  • Темпы роста рынка смартфонов в России снизились примерно в десять раз. По итогам второго квартала они увеличились на 5% год по сравнению с тем же периодом 2023 года, тогда как год назад — на 40-50%.

Сервисы и технологии

  • Сервис Drivee запустил в России собственную платформу по поиску попутчиков для междугородних поездок — Poputkee. Она работает по принципу BlaBlaCar.

Фото на обложке: Unsplash

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