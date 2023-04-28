Секретный реестр имущества России за границей, центр компетенций по дронам: главное 28 апреля

Карина Пардаева
Минфин предложил создать секретный реестр имущества России за границей, Минцифры создаст новый центр компетенций по дронам, Day One Ventures Маши Бухер и другие инвестировали $5 млн в ивент-платформу Posh и другие новости 28 апреля.
Секретный реестр имущества России за границей, центр компетенций по дронам: главное 28 апреляКарина Пардаева
Россия
- Минфин предложил создать секретный реестр имущества России за границей. Ведомство представило соответствующий проект закона, сейчас он находится на обсуждении, сообщает «Коммерсантъ».
Бизнес
- Day One Ventures Маши Бухер и другие инвестировали $5 млн в ивент-платформу Posh. Финансирование пойдет на расширение команды, работу над новыми функциями и обновление мобильного приложения.
- По данным «Коммерсанта», российские представительства международных компаний и юрлица, не попавшие под санкции, получают предложения от американской Microsoft о продлении лицензии на ее софт.
- Власти РФ разрешили Continental продать завод шин в Калуге структуре S8 Capital. Стоимость сделки может составить 7–10 млрд рублей, что сопоставимо с €87 млн, в которые актив оценивала сама Continental, пишет «Ъ».
- Выручка компании Intel в первом квартале упала на 36% в годовом исчислении — до $11,7 млрд. Это пятый квартал подряд падения продаж одного из крупнейших производителей чипов и второй квартал подряд с убытком, передает CNBC.
Технологии
- Минцифры создаст новый центр компетенций по дронам. Среди его задач — создание цифровой платформы участников рынка, а также целого ряда информационных систем и аппаратных решений (например, симулятора для обучения ручному управлению дронов), сообщил Forbes.
Транспорт
- Ряд российских аэропортов перешли или планируют перейти в этом году на отечественную платформу общего доступа к системам регистрации пассажиров ARCute, узнали «Известия».
Фото на обложке: Unsplash
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