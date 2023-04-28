Минфин предложил создать секретный реестр имущества России за границей, Минцифры создаст новый центр компетенций по дронам, Day One Ventures Маши Бухер и другие инвестировали $5 млн в ивент-платформу Posh и другие новости 28 апреля.

Секретный реестр имущества России за границей, центр компетенций по дронам: главное 28 апреля