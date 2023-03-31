Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Япония расширила антироссийские санкции, переполненные склады с электроникой: главное 31 марта

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Япония расширила санкции против РФ, Аргентина начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания, в России оказались переполнены склады с электроникой и другие события 31 марта.

Япония расширила антироссийские санкции, переполненные склады с электроникой: главное 31 марта

Мир

  • Япония расширила санкции против России: она запретила экспорт стали, алюминия и изделий из них. Под ограничения также попали самолеты, космические аппараты и двигатели для них, беспилотники, экскаваторы, бульдозеры, генераторы, навигационное оборудование, котлы, фототехника, бинокли, оптоволокно, игрушки и другое, пишет РБК.
  • Миграционная служба Аргентины начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания и оформлении вида на жительство. По словам российского посольства в стране, речь идет о «нескольких десятках случаев», узнал ТАСС.

Россия

  • Владимир Путин подписал указ, по которому соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран, с начала 2024 года должны будут доказать владение русским языком, сообщил РБК.

Бизнес

  • В России оказались переполнены склады с электроникой. Продавцы вынуждены продавать смартфоны, аксессуары к ним и другие устройства со скидкой 15-20%, узнали «Известия».
  • Британская финтех-компания Finverity Вячеслава Оганезова и Алекса Феничиу привлекла $5 млн от S16VC, Outward VC, Acrobator Ventures и B&Y Venture Partner.
  • Перевозки грузов и почты российскими авиакомпаниями в январе-феврале 2023 года упали в 3,2 раза в годовом выражении до 66,1 тыс. тонн, сообщили «Ведомости».

Фото на обложке: FrankHH / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Многоголосые акции, конкуренция на рынке мороженого: главные новости 30 марта
  2. 2 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
  3. 3 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
  4. 4 Налоговая вызывает директора и бухгалтера компании на «разговор»: что необходимо знать
  5. 5 Финтех-бум. Что взрывной рост финтех-приложений значит для маркетологов?
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

31 марта 2023

МКБ Реактор

31 марта 2023

«Зеленая Евразия»

31 марта 2023

Актион LegalTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ