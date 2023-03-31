Япония расширила санкции против РФ, Аргентина начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания, в России оказались переполнены склады с электроникой и другие события 31 марта.

Япония расширила антироссийские санкции, переполненные склады с электроникой: главное 31 марта