Япония расширила антироссийские санкции, переполненные склады с электроникой: главное 31 марта

Карина Пардаева
Япония расширила санкции против РФ, Аргентина начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания, в России оказались переполнены склады с электроникой и другие события 31 марта.
Япония расширила антироссийские санкции, переполненные склады с электроникой: главное 31 мартаКарина Пардаева
Мир
- Япония расширила санкции против России: она запретила экспорт стали, алюминия и изделий из них. Под ограничения также попали самолеты, космические аппараты и двигатели для них, беспилотники, экскаваторы, бульдозеры, генераторы, навигационное оборудование, котлы, фототехника, бинокли, оптоволокно, игрушки и другое, пишет РБК.
- Миграционная служба Аргентины начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания и оформлении вида на жительство. По словам российского посольства в стране, речь идет о «нескольких десятках случаев», узнал ТАСС.
Россия
- Владимир Путин подписал указ, по которому соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран, с начала 2024 года должны будут доказать владение русским языком, сообщил РБК.
Бизнес
- В России оказались переполнены склады с электроникой. Продавцы вынуждены продавать смартфоны, аксессуары к ним и другие устройства со скидкой 15-20%, узнали «Известия».
- Британская финтех-компания Finverity Вячеслава Оганезова и Алекса Феничиу привлекла $5 млн от S16VC, Outward VC, Acrobator Ventures и B&Y Venture Partner.
- Перевозки грузов и почты российскими авиакомпаниями в январе-феврале 2023 года упали в 3,2 раза в годовом выражении до 66,1 тыс. тонн, сообщили «Ведомости».
Фото на обложке: FrankHH /
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