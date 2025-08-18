Банки усилили защиту от мошенничества в 2025-м

Российские банки во втором квартале 2025 года отразили 38,7 млн попыток мошенничества — на 50% больше, чем в среднем за предыдущие периоды. При этом сумма украденных средств снизилась на 15,9% — до 6,3 млрд ₽. Число успешных переводов также сократилось почти на 9% — до 273 тыс. операций.

Эффективность выше — потери ниже

С апреля по июнь банки смогли предотвратить хищения на сумму 3,4 трлн ₽. Несмотря на то что количество атак выросло до 38,7 млн — в полтора раза больше, чем в среднем за прошлый год, ущерб от них и число успешных переводов снизились. По данным ЦБ, во втором квартале мошенники смогли провести 273,1 тыс. операций на общую сумму 6,3 млрд ₽. Это на 8,9% меньше по числу переводов по сравнению с усреднёнными показателями последних четырёх кварталов.

Для усиления защиты регулятор инициировал блокировку 20,2 тыс. телефонных номеров злоумышленников, а также 13,4 тыс. сайтов и страниц в социальных сетях, которые использовались для обмана граждан. Кроме того, по статистике ЦБ, количество случаев социальной инженерии снизилось на 30%, фишинговых атак — почти на 45%, а DDoS-активности — на треть.

ИИ, биометрия и антифрод-системы

Рост числа отражённых атак при одновременном снижении ущерба показывает, что антифрод-системы банков стали заметно эффективнее. По мнению директора портфеля продуктов экосистемы «Нота Купол» Игоря Души, этому способствовало внедрение технологий ИИ и машинного обучения, анализирующих поведение клиентов и выявляющих аномальные транзакции в реальном времени. Также важную роль сыграла бирметия и маркировка звонков.

«Дополнительным барьером стала маркировка подозрительных звонков и блокировка номеров, используемых для фишинга, благодаря совместной работе банков и операторов связи в рамках закона 41-ФЗ», — резюмирует эксперт.

Наконец, теперь клиенты могут самостоятельно устанавливать запреты на подозрительные операции, такие как переводы на сторонние реквизиты или онлайн-кредиты. Это также помогает предотвращать мошеннические операции.

От звонков «службы безопасности» — до обмана на маркетплейсах

Несмотря на усиление защиты, летом 2025 года популярны всё те же методы социальной инженерии. На первом месте — звонки «от службы безопасности банка» с просьбой перевести деньги на «безопасный счёт» или выдать SMS-коды. Также активно работают фейковые техподдержки, которые под видом помощи получают доступ к аккаунтам клиентов.

Отдельная горячая точка — маркетплейсы. Там процветают схемы с продажей несуществующих товаров, мошенничество с предоплатой и псевдо-акции с «невероятными скидками»

Дальше — интеграция антифрод-систем

По мнению директора портфеля продуктов экосистемы «Нота Купол» Игоря Души, следующий шаг — это интеграция антифрод-платформ между банками, телеком-операторами, маркетплейсами и госорганами. Такой обмен данными в реальном времени позволит быстрее находить и блокировать мошенников.

«Необходимо развивать технологии поведенческого анализа, чтобы автоматически блокировать подозрительные действия, даже если мошенники используют украденные данные», — отмечает эксперт.

Контекст

Во втором квартале 2025 года ЦБ также отметил снижение числа атак с применением социальной инженерии на 30%, уменьшение количества фишинговых атак почти на 45% и падение активности DDoS на 33%. И хотя случаев применения вредоносного ПО стало больше на 29%, финансовый сектор России демонстрирует позитивную динамику.