Число машиностроительных компаний выросло на 14,4% за 3 года

Малый и средний бизнес в сфере машиностроения показывает ускоренный рост на фоне импортозамещения и ухода иностранных игроков. По данным Корпорации МСП, за три года количество таких предприятий увеличилось на 14,4%, превысив 46 тысяч. Совокупная годовая выручка выросла на 84% — с 2,5 трлн рублей в 2021 году до 4,6 трлн рублей по итогам 2024 года.

В машиностроение идут малые компании

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, прирост числа МСП в отрасли достиг 5% в год, что выше среднего показателя по сектору (12,7% за три года).

«Отрасль машиностроения традиционно ассоциируется с крупным бизнесом, но сегодня драйверами становятся и малые компании», — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По данным Корпорации МСП, машиностроительные предприятия более устойчивы: их средний возраст — 9,5 лет против 7,7 лет в целом по малому и среднему бизнесу.

Гарантийные механизмы привлекают миллиарды

С 2022 года предприятия машиностроения привлекли 196 млрд рублей через Национальную гарантийную систему.

НГС — это механизм поддержки малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Она объединяет организации, которые выдают поручительства и гарантии по кредитам, займам или договорам лизинга. Такая поддержка нужна в случаях, когда у предпринимателя нет достаточного имущества для залога.

Центральный федеральный округ — лидер по России

На долю Центрального федерального округа приходится 35% всех машиностроительных МСП. Далее идут Приволжский (20,5%) и Северо-Западный ФО (14%).

В топе регионов — Москва (16,6%), Санкт-Петербург (9,7%), Московская область (7,4%), Свердловская (4,3%) и Челябинская (3,7%) области, Татарстан (3,5%) и Нижегородская область (3%).

В машиностроении больше юрлиц, чем ИП

Машиностроительные МСП заметно отличаются по структуре от сектора в целом. Здесь три четверти компаний (75%) зарегистрированы как юридические лица, а 25% — индивидуальные предприниматели.

При этом среди МСП в среднем преобладают индивидуальные предприниматели (67% против 33% юрлиц). Для отрасли характерна более «корпоративная» модель: работа с промышленными заказами и участие в госпрограммах требуют официального статуса юрлица.

В секторе высокая доля средних компаний

Если смотреть по масштабу, лидирует микробизнес — на него приходится 84% предприятий. Ещё 13,6% составляют малые компании и лишь 2,6% — средние. Это выше среднего показателя по сегменту: в целом по МСП доля средних компаний не превышает 0,1%.

Такой перекос объясняется спецификой отрасли: даже относительно небольшим производителям в машиностроении нужны серьёзные инвестиции и ресурсы, что автоматически поднимает их в категорию выше микробизнеса.

Контекст

Рост машиностроительных МСП — один из заметных эффектов импортозамещения. Уход иностранных компаний освободил рыночные ниши, которые малые и средние предприятия быстро занимают. Для государства этот тренд важен: машиностроение формирует технологический суверенитет. Для малого и среднего бизнеса — это шанс закрепиться в отрасли, традиционно занятой крупными игроками.

Фото: Kirill Prikhodko / Unsplash