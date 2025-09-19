Панорамы из Яндекс Карт упростят вызов такси в 2025-м

Яндекс Go встроил в сервис такси панорамы улиц из Яндекс Карт. Теперь пассажиры могут заранее посмотреть, как выглядит точка посадки: увидеть вывески магазинов, входы в здания, подземные переходы и другие ориентиры. Для сервиса это решение проблемы для миллионов заказов, где пассажир и водитель раньше тратили время на уточнения и перезаказ машины.

Место назначения — всем понятно

Когда пассажир отмечает на карте точку, где планирует садиться в такси, на экране внизу появляется иконка панорамы. Если нажать на неё, откроется изображение улицы с отметкой — жёлтым пином показано место, куда подъедет машина. Снимки охватывают пространство примерно в 10 метров вокруг выбранной точки — это помогает заранее рассмотреть окрестности и безошибочно определить точку встречи.

Функция доступна и для точек назначения. Это особенно полезно, если поездка заканчивается в незнакомом районе: пассажир может заранее увидеть, куда он приедет, и выбрать оптимальный выход или удобный ориентир.

Звонить больше не придётся

До внедрения панорам многие пользователи сталкивались с тем, что не могли найти друг друга с водителем. В среднем за неделю в сервисе фиксировалось более 5,2 млн случаев, когда пассажир и водитель связывались по телефону или в чате, чтобы уточнить точное место встречи.

Более того, около 1 млн заказов в неделю пассажиры оформляли заново, потому что решили изменить точку подачи. Это означало дополнительные издержки для сервиса и потерю времени для клиентов. Теперь визуальные подсказки позволяют избежать этих ситуаций: пассажир приходит именно туда, где стоит автомобиль, а водителю не нужно кружить по кварталу.

Масштаб внедрения

Новая функция стала возможной благодаря масштабной базе панорам Яндекс Карт. На данный момент в библиотеке — 11,3 млн изображений улиц, сделанных панорамомобилями и пешими операторами. База охватывает 735 городов России и более 200 тысяч километров дорог. Панорамы будут доступны не только в Москве и Петербурге, но и в большинстве крупных и средних городов.

Контекст

Внедрение панорам делает вызов такси более предсказуемым и удобным. Разом решается сразу несколько проблем: сокращается число отмен, экономится время водителей и пассажиров, уменьшается нагрузка на поддержку. Для Яндекс Go это пример того, как экосистема сервисов работает на синергию: картографические технологии напрямую усиливают транспортное направление.