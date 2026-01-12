Рынок промышленных роботов в России достиг 7 млрд ₽ в 2025-м

Российский рынок промышленных роботов в 2025 году вырос на 14% и достиг 7,86 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис. Аналитики рассматривают два варианта дальнейшего развития рынка до 2030 года: консервативный и оптимистичный. В денежном выражении разница между показателями почти трёхкратная.

При текущей динамике рост к 2030-му — до 15,14 млрд ₽

По оценке Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис, при текущей динамике рынок будет развиваться без резкого ускорения. Сейчас российский парк промышленных роботов растёт примерно теми же темпами, что и мировой, — около 12% в год.

Аналитики указывают, что при таком сценарии к 2030 году рынок достигнет 15,14 млрд рублей. Этот вариант развития предполагает сохранение значимых внешних ограничений, медленный рост производственной базы и сдержанное внедрение инноваций.

В Центре развития промышленной робототехники уточняют, что консервативный сценарий может реализоваться в случае сокращения или отмены мер государственной поддержки — включая налоговые льготы, гранты и другие стимулирующие программы.

Оптимистичный сценарий — рост рынка на 38% в год

Оптимистичный сценарий предполагает, что рынок промышленных роботов в России будет расти примерно на 38% в год и к 2030-му достигнет 47,63 млрд рублей.

Этот вариант развития возможен при сохранении и расширении мер господдержки и при отсутствии негативных изменений, которые могли бы привести к сокращению занятости в отрасли или другим последствиям для рынка, отмечают аналитики.

Рынку потребуется 110–150 тыс. новых роботов к 2030 году

Для выхода на целевые показатели к 2030 году в России необходимо установить 110–150 тыс. новых промышленных роботов, заявил «Коммерсанту» старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Роман Руфов. Даже при минимальной стоимости роботизированных решений это потребует совокупных инвестиций в размере триллионов рублей до конца десятилетия.

Контекст

Российский рынок промышленной робототехники находится на раннем этапе развития: рост, по словам экспертов, напрямую зависит от сочетания господдержки и готовности бизнеса инвестировать в автоматизацию.

Аналитики «Коммерсанта» отмечают, что на динамику рынка также влияют высокая стоимость заёмных средств и необходимость глубокой перестройки производственных процессов. Дополнительным фактором остаются требования к локализации: отрасль фактически выстраивается с нуля, а жёсткие ограничения на использование импортных компонентов могут замедлить внедрение робототехники и повысить себестоимость решений.