8 из 10 россиян испытывают чувство вины за отдых: 61% добровольно берут дополнительные задачи на работе

Большинство россиян признают, что живут в режиме «вечной занятости», сообщает АльфаСтрахование. 78% испытывают чувство вины, если проводят день без «полезных» дел, а 64% не могут полноценно расслабиться без ощущения потери времени. Более половины россиян в выходные ищут продуктивные занятия.

Каждый третий уверен, что отдых нужно «заслужить»

52% респондентов в выходные начинают искать продуктивные занятия, ещё 37% испытывают дискомфорт, если у них нет списка дел. При этом каждый третий уверен: отдых оправдан только после выполненной работы.

69% связывают ценность человека прежде всего с его результатами и достижениями. При этом 41% хотя бы раз преувеличивали свою занятость в разговорах, а 28% опасаются осуждения, если покидают офис вовремя.

Мужчины чаще ассоциируют личную значимость с продуктивностью — 74% против 63% у женщин, однако женщины чаще испытывают вину за отдых — 84% против 72%.

Работа даже в отпуске — норма для большинства

Даже во время отпуска 72% продолжают проверять рабочие чаты и почту. 58% отвечают на сообщения вне рабочего времени ежедневно, и только 19% полностью отключают уведомления. Почти половина опрошенных считают, что «выпасть из инфополя» опасно для карьеры.

Руководители в два раза чаще специалистов опасаются потерять позиции, а 57% признают, что сами поддерживают культуру постоянной занятости личным примером.

Каждый третий не помнит, когда в последний раз проводил весь день без дел

Несмотря на усталость, 61% добровольно берут дополнительные задачи. 49% уже сталкивались с эмоциональным выгоранием, а каждый третий не может вспомнить, когда в последний раз проводил день без дел.

По словам экспертов АльфаСтрахование, «синдром вечной занятости» граничит с выгоранием. Постоянное напряжение и отсутствие полноценного восстановления отражаются не только на психологическом состоянии, но и на физическом здоровье сотрудников.

Для бизнеса это означает рост числа больничных, снижение концентрации и продуктивности, а в перспективе — финансовые потери.

Контекст

В 2025 году с эмоциональным истощением столкнулись более половины специалистов креативной отрасли. При этом уровень тревожности по сравнению с 2022 годом снизился, а ключевыми проявлениями стали признаки переутомления — постоянная усталость и снижение способности к концентрации.

Несмотря на распространение выгорания, россияне не боятся этого состояния: о страхе сообщил всего 1% опрошенных. При этом почти половина россиян хотели бы иметь «страховку от выгорания», которая поможет справляться со стрессом.