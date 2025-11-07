Работа в России в 2025-м: 66% россиян не боятся увольнения

Доля сотрудников в России, не испытывающих тревог из-за работы, немного снизилась: в 2025-м таких 66% против 69% годом ранее, следует из исследования SuperJob. Большинство работников по-прежнему чувствуют себя уверенно на рабочем месте. Женщины чаще переживают из-за недооценённости и низкой зарплаты, а мужчины — из-за риска задержек выплат.

Большинство сотрудников не боятся потерять работу

Две трети трудоустроенных граждан заявили, что не испытывают никаких опасений, связанных с работой. Лишь 30% отметили, что тревожатся по одному или нескольким поводам.

Главный страх — потерять работу или попасть под сокращение (8%). На втором месте — недооценённость и низкая зарплата (5%), замыкает тройку опасений риск закрытия или банкротства предприятия (3%).

Остальные рабочие тревоги встречаются редко: по 2% россиян боятся не справиться с обязанностями, опасаются конфликтов с руководством, задержек зарплаты или того, что застрянут на одном месте надолго. Все остальные причины, включая выгорание и проблемы в коллективе, набрали по 1% или меньше.

Женщин беспокоит карьерный застой, мужчин — нагрузка и выплаты

Мужчины чаще заявляют об отсутствии рабочих страхов — 68% против 62% среди женщин. При этом россиянок чаще волнует недооценённость и маленькая зарплата (7% против 3% мужчин), а также возможность не справиться с обязанностями (3% против 1%) или застрять на одном месте (4% против 1%).

Мужчины, напротив, немного чаще упоминают риск задержек выплат (3% против 1%) и роста нагрузки (2% против менее 1% среди женщин).

За три года число «бесстрашных» работников выросло до 66%

С 2022 года доля сотрудников, не испытывающих рабочих страхов, увеличилась с 56% до 66%. Самый высокий показатель зафиксирован в 2024 году — 69%.

Пик страха увольнения пришёлся на 2022 год, когда об этом беспокоились 13% россиян. В 2023 году на первое место вышел страх невыплаты зарплаты (5%). Сейчас эти опасения снижаются, но недооценённость и уровень оплаты вновь вызывают беспокойство — доля таких ответов выросла с 2% в 2023 году до 5% в 2025-м.

Контекст

Исследование SuperJob проводилось во всех федеральных округах России. В опросе участвовали 1600 экономически активных россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу.

Данные отражают общий тренд: тревожность на рынке труда снижается, а уверенность сотрудников в завтрашнем дне растёт. Несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу зарплаты и профессиональной реализации, большинство россиян не ждут кризисов на работе.

Фото: Andersen Ross / Getty Images