52% креативщиков столкнулись с выгоранием в 2025-м

Выгорание остаётся массовой проблемой для креативных индустрий: по данным исследования агентства LAMPA и сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.online, в 2025 году с ним столкнулось больше половины специалистов. При этом тревожность по сравнению с 2022 годом стала менее выраженной, а на первый план вышли симптомы истощения — хроническая утомляемость и трудности с концентрацией.

Главная проблема в 2022 году — повышенная тревожность

В 2022 году основными проблемами для креативщиков были повышенная тревожность. Тогда 22% респондентов отмечали высокий уровень тревоги, 13% — трудности с концентрацией, ещё 13% задумывались о смене работы или сферы, а 12% жаловались на повышенную утомляемость.

Ключевыми источниками тревожности становились финансовая нестабильность компаний (13%), отсутствие карьерного роста (11%) и переработки в вечера и выходные (11%). Существенное влияние также оказывали обесценивание усилий руководством и творческие кризисы. Наименьшим фактором стресса было общение с коллегами и клиентами.

Треть креативщиков отмечает снижение тревожности

К 2025 году тревожность частично снизилась: 46% участников исследования считают себя подверженными этому состоянию, при этом около трети отмечают, что уровень тревоги стал ниже, чем в 2022 году. Однако главным фоном для работы остаётся выгорание.

Среди основных раздражителей респонденты называют финансовую нестабильность (11,4%), постоянную потребность в вдохновении и творческие кризисы (11,2%), отсутствие карьерного роста (10,8%) и переработки (10%). Также значимыми факторами остаются обесценивание усилий руководством, правки от заказчиков и кропотливая ручная работа.

Выгорание остаётся массовым явлением — с ним сталкивается половина специалистов

Более половины креативных специалистов сталкивались с выгоранием как в 2022 году (51%), так и в 2025-м (52%). Наиболее распространённые признаки — снижение продуктивности, «залипание» в гаджетах, стремление сократить социальные контакты, раздражительность и трудности с концентрацией.

Способы восстановления остаются схожими: прогулки и походы, уход в сериалы, короткие видео и книги, занятия спортом и попытки соблюдать work-life balance. Часть респондентов обращается к психотерапии или коучингу, при этом некоторые продолжают снимать напряжение менее здоровыми способами.

Ментальное состояние всё чаще ставят выше KPI

Чувство вины за снижение продуктивности из-за эмоционального состояния сохраняется. По данным исследования, 42% респондентов признают, что ментальное состояние напрямую влияет на их работу, 30% стараются бороться с чувством вины, а 27% сознательно ставят своё состояние выше рабочих достижений.

«Креативные индустрии прошли путь от работы в режиме постоянной тревоги к системному выгоранию — и это кризис эффективности для всего рынка. Команды привыкли работать на высоких скоростях, но долго не брали во внимание цену такой гонки», — комментирует Екатерина Петрова, руководитель интегрированных коммуникаций международного коммуникационного агентства LAMPA.

По её словам, сегодня инвестиции в поддержку сотрудников и их здоровья — не вопрос конкурентного преимущества на рынке, а вопрос «выживания и развития для всей индустрии».

Новые практики заботы о себе — отказ от чтения новостей и работа только по будням

Чтобы сохранить баланс, специалисты всё чаще выстраивают личные границы. По данным исследования, 17% ограничивают потребление новостей, 15% работают строго по будням, 14% уделяют время спорту и себе, 13% следят за качеством сна, а 11% регулярно посещают психолога или психотерапевта.

Причины, по которым респонденты не обращаются к специалистам, различаются. Так, 27% считают такую помощь слишком дорогой, 11% не смогли найти подходящего психолога, а 10% предпочитают справляться с трудностями самостоятельно. В качестве альтернативы участники исследования чаще всего называют поддержку семьи и друзей, занятия спортом, путешествия и смену работы.