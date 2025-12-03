Нейросети для генерации используют 93% команд в маркетинге

К 2025 году генеративный ИИ в маркетинговых командах уже стал массовым инструментом: согласно исследованию, уже 93% компаний применяют его в рабочих процессах. Системно интегрировать технологию в рабочие процессы смогла треть респондентов. При этом опрос показывает: разрыв между личной цифровой зрелостью и ограничениями внутри корпоративной инфраструктуры растёт.

41% используют нейросети ежедневно

По данным опроса Ассоциации директоров по маркетингу и компании red_mad_robot, ежедневно генеративным ИИ пользуются 41% специалистов — вдвое чаще, чем глобальные показатели (10-20%). Треть сотрудников используют GenAI несколько раз в неделю, ещё 27% обращаются к нейросетям это лишь эпизодически.

Сильнее всего GenAI интегрирован в контент-маркетинг: 40% компаний используют его системно, ещё 51% — точечно. Также активно ИИ применяют для анализа трендов рынка, генерации новых гипотез, а также работы с email-маркетингом и CRM.

Меньше всего ИИ используют в event-маркетинге, а также управлении брендом и бюджетами: GenAI там применяется лишь у 36–45% компаний. Для сравнения: в мире GenAI в управлении используют точечно 51% компаний и системно 31%, а в работе с брендом — 48% и 30% соответственно. Авторы исследования указывают, что российским CMO стоит хотя бы начать тестирование ИИ в проектах.

77% отмечают рост качества контента, созданного с помощью ИИ

Международными инструментами — ChatGPT, Midjourney, Claude — пользователи довольны сильнее: доля положительных оценок превышает 80%. Главным рабочим ИИ-инструментом остаётся ChatGPT: им пользуются 91% CMO. Это на 32 п.п. опережает второй по популярности сервис — Midjourney (59%).

Локальные решения, такие как YandexGPT и Kandinsky, оцениваются сдержаннее — только 71–75% удовлетворённости.

При этом эффект от использования нейросетей заметен: 77% директоров по маркетингу фиксируют рост скорости и качества контента, а 73% — ускорение процессов в целом. Половина компаний отмечает рост продуктивности без увеличения штата, 43% — уменьшение нагрузки команд.

1–5% маркетингового бюджета — на ИИ

64% компаний выделяют на инициативы, связанные с GenAI, только 1–5% маркетингового бюджета. Лишь 10% инвестируют более 11%. На фоне средней доли маркетинговых расходов 5–8% от выручки это значит, что в ИИ фактически вкладывается 0,05–0,4% бюджета — показатель раннего этапа масштабирования.

Главные барьеры для использования — безопасность и низкое качество

Ключевые сложности при использовании GenAI связаны с качеством и безопасностью. 53% CMO говорят, что контент требует постоянной доработки; 49% называют его шаблонным; 43% сталкиваются с галлюцинациями и ошибками; 43% отмечают риски утечки данных.

Главный барьер для перехода от экспериментов к системному внедрению — отсутствие плана и стратегии. У «экспериментаторов» этот фактор оценивается в 6,9 балла из 10, тогда как у «интеграторов» — только 2,5. Это показывает важность управляемого процесса и ответственного за внедрение.

Контекст

По итогам проведённого исследования, 85% российских директоров по маркетингу считают GenAI ключевым фактором трансформации в ближайшие три года. В 2025 году CMO намерены масштабировать технологии прежде всего в контент-маркетинге (79% планов) и аналитике (60%). Далее следуют анализ трендов и генерация гипотез — по 47%.

GenAI постепенно превращает специалиста в маркетинге в «оператора-оркестратора», который управляет связкой данных, технологий и креатива. Следующий этап — переход к полному циклу автоматизации задач: масштабирование ИИ-ассистентов и ИИ-агентов во все функции маркетинга.





Фото: Adolfo Félix / Unsplash