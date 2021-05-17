Университет IE открыл регистрацию на участие в акселераторе для LegalTech-стартапов

Международный университет IE совместно с юридической компанией LexisNexis и Law Schools Global League объявили о начале приема заявок на участие в акселераторе для LegalTech-стартапов Global Legaltech Venture Days, сообщили RB.ru в пресс-службе IE.
Заявку можно подать до 27 мая по ссылкам: этой или этой.
«Global Legaltech Venture Days предназначен для выявления и поддержки предпринимателей в быстро развивающейся индустрии LegalTech. Его цель состоит в том, чтобы помочь стартапам в сфере юридических технологий продвигать свои бизнес-проекты, одновременно поощряя инновации для улучшения правовых систем», – добавили в пресс-службе.
В результате отбора пять стартапов будут допущены к питчу своего проекта жюри, отраслевым экспертам и инвесторам на мероприятии, которое состоится 10 июня.
Победитель конкурса получит возможность представить свой продукт избранным клиентам, а также будет находиться под кураторством вице-президента LexisNexis по стратегии.
Международный университет IE имеет учебные центры в Испании и офисы в более чем 30 странах. В учебном заведении обучаются студенты 130 национальностей.
LexisNexis является поставщиком юридической, деловой и нормативной информации, обслуживающим клиентов в более чем 160 странах.
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