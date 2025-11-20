Adobe покупает компанию из Санкт-Петербурга за $1,9 млрд: сервис Semrush усилит ИИ-продукты и маркетинг бренда
Adobe купил петербургскую компанию Semrush за $1,9 млрд
Adobe объявила о покупке Semrush — платформы для контент-маркетинга, основанной в Санкт-Петербурге в 2008 году. Сегодня компания является одним из мировых лидеров в digital-маркетинге. Сделку оценили в $1,9 млрд — она должна помочь Adobe усилить линейку для маркетинга и работы с ИИ.
От питерского стартапа — до инструмента для Amazon и TikTok
Semrush — российская IT-компания, которая представлена на международном рынке. Она была основана в 2008 году Олегом Щеголевым и Дмитрием Мельниковым. В 2021-м компания провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже и выросла до капитализации свыше $1 млрд.
Изначально Semrush был стартапом из Петербурга, но сегодня это глобальная компания, которой пользуются маркетологи из Amazon, TikTok и других крупных брендов. Платформа известна своими инструментами SEO и GEO (оптимизация контента для ИИ) — продвижением в генеративных моделях, таких как ChatGPT и Gemini.
Борьба за место в ответах ChatGPT
С ростом влияния больших языковых моделей (LLM) компании стремятся контролировать, как их бренды представлены в ответах ИИ. Adobe делает ставку на то, что объединение с Semrush повысит присутствие бренда в поисковых запросах, соцсетях, ИИ-моделях и собственных каналах.
Президент Adobe Digital Experience Анил Чакраварти уже заявил, что бренды рискуют потерять узнаваемость и выручку, если не адаптируются под новую реальность, где ИИ становится главным инструментом общения с клиентами.
В Semrush отметили, что с ростом ИИ-поиска компаниям нужно понимать, где и как именно они появляются в поисковых запросах. Партнёрство с Adobe поможет маркетологам управлять контентом, SEO, генеративным поиском и видимостью бренда через одну связанную платформу, а не через десятки отдельных сервисов.
ИИ приводит покупателей быстрее, чем классический поиск
По данным Adobe Analytics, трафик на американские ритейл-сайты через ИИ-системы в октябре вырос на 1200% по сравнению с прошлым годом. Это подчёркивает, насколько быстро искусственный интеллект перестраивает потребительское поведение и подходы компаний к маркетингу.
Adobe активно перестраивает своё направление Digital Experience под задачи «agentic AI» — автономных ИИ-систем, которые управляют контентом, маркетингом и взаимодействием с клиентами.
Контекст
Советы директоров Adobe и Semrush уже одобрили сделку. Финальное оформление ожидается в первой половине 2026 года, после регуляторных согласований и голосования акционеров Semrush. Более 75% голосов, включая основателей Semrush и крупных акционеров, поддержали сделку.
Фото: Matthias Balk / picture alliance / Getty Images
