Adobe купил петербургскую компанию Semrush за $1,9 млрд

Adobe объявила о покупке Semrush — платформы для контент-маркетинга, основанной в Санкт-Петербурге в 2008 году. Сегодня компания является одним из мировых лидеров в digital-маркетинге. Сделку оценили в $1,9 млрд — она должна помочь Adobe усилить линейку для маркетинга и работы с ИИ.

От питерского стартапа — до инструмента для Amazon и TikTok

Semrush — российская IT-компания, которая представлена на международном рынке. Она была основана в 2008 году Олегом Щеголевым и Дмитрием Мельниковым. В 2021-м компания провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже и выросла до капитализации свыше $1 млрд.

Изначально Semrush был стартапом из Петербурга, но сегодня это глобальная компания, которой пользуются маркетологи из Amazon, TikTok и других крупных брендов. Платформа известна своими инструментами SEO и GEO (оптимизация контента для ИИ) — продвижением в генеративных моделях, таких как ChatGPT и Gemini.

Борьба за место в ответах ChatGPT

С ростом влияния больших языковых моделей (LLM) компании стремятся контролировать, как их бренды представлены в ответах ИИ. Adobe делает ставку на то, что объединение с Semrush повысит присутствие бренда в поисковых запросах, соцсетях, ИИ-моделях и собственных каналах.

Президент Adobe Digital Experience Анил Чакраварти уже заявил, что бренды рискуют потерять узнаваемость и выручку, если не адаптируются под новую реальность, где ИИ становится главным инструментом общения с клиентами.

В Semrush отметили, что с ростом ИИ-поиска компаниям нужно понимать, где и как именно они появляются в поисковых запросах. Партнёрство с Adobe поможет маркетологам управлять контентом, SEO, генеративным поиском и видимостью бренда через одну связанную платформу, а не через десятки отдельных сервисов.

ИИ приводит покупателей быстрее, чем классический поиск

По данным Adobe Analytics, трафик на американские ритейл-сайты через ИИ-системы в октябре вырос на 1200% по сравнению с прошлым годом. Это подчёркивает, насколько быстро искусственный интеллект перестраивает потребительское поведение и подходы компаний к маркетингу.

Adobe активно перестраивает своё направление Digital Experience под задачи «agentic AI» — автономных ИИ-систем, которые управляют контентом, маркетингом и взаимодействием с клиентами.

Контекст

Советы директоров Adobe и Semrush уже одобрили сделку. Финальное оформление ожидается в первой половине 2026 года, после регуляторных согласований и голосования акционеров Semrush. Более 75% голосов, включая основателей Semrush и крупных акционеров, поддержали сделку.

