Alibaba Group планирует провести первичный листинг на Гонконгской бирже

Китайский гигант онлайн-торговли Alibaba Group Holding планирует сменить статус листинга со вторичного на первичный на Гонконгской фондовой бирже. Холдинг ожидает, что новый статус позволит расширить и диверсифицировать базу инвесторов.

Повышение торгового статуса также позволит компании добиться включения в программу Stock Connect. Инвесторы из Китая смогут напрямую покупать бумаги холдинга на биржах Шанхая и Шэньчжэня, передает Bloomberg.

Совет директоров уже уполномочил менеджмент компании подать заявку на изменение листингового статуса. Согласно планам, изменения вступят в силу до конца 2022 года.

Акции компании после заявления выросли на 4,5% на бирже в Гонконге.

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