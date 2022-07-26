Alibaba Group планирует провести первичный листинг на Гонконгской бирже

Китайский гигант онлайн-торговли Alibaba Group Holding планирует сменить статус листинга со вторичного на первичный на Гонконгской фондовой бирже. Холдинг ожидает, что новый статус позволит расширить и диверсифицировать базу инвесторов.
Повышение торгового статуса также позволит компании добиться включения в программу Stock Connect. Инвесторы из Китая смогут напрямую покупать бумаги холдинга на биржах Шанхая и Шэньчжэня, передает Bloomberg.
Совет директоров уже уполномочил менеджмент компании подать заявку на изменение листингового статуса. Согласно планам, изменения вступят в силу до конца 2022 года.
Акции компании после заявления выросли на 4,5% на бирже в Гонконге.
Фото на обложке: zhu difeng /
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