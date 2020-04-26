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Объявлен конкурс для разработчиков ИИ-решений в области обработки текстов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Объявлен конкурс Up Great Про//Чтение для разработчиков систем машинной обработки текстов. Общий призовой фонд — 200 млн рублей. Об этом Rusbase рассказали организаторы конкурса.

Объявлен конкурс для разработчиков ИИ-решений в области обработки текстов

«Конкурс адресован разработчикам ИИ-систем, способных не только осуществлять глубокий анализ смысла текста, но и находить в нем фактические, логические и смысловые ошибки. Для победы искусственный интеллект должен будет справиться с этой задачей не хуже, чем человек, и сделать это не более чем за 30 секунд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой уровень машинной обработки текстов в мире пока не достигнут.

В ходе соревнований участники должны будут проверить «несколько сотен эссе и сочинений». Испытания будут проходить в течение длительного периода (официальный срок завершения конкурса – конец 2022 года) и регулярно повторяться до тех пор, пока одна из команд не покажет результат, превосходящий способности человека.

Призовой фонд в 200 млн рублей распределится поровну (по 100 млн рублей) за решение для русского и английского языков.

В конкурсе могут участвовать российские и иностранные разработчики решений в сфере распознавания и глубокого анализа текстовых данных. Это могут быть как физические, так и юридические лица. В одной команде должно быть от 2 до 10 человек.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до августа по ссылке.

Конкурс проводится РВК, АСИ и фондом «Сколково» в рамках серии технологических конкурсов Up Great.

Фото: Unsplash

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