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Airbnb изменит условия обслуживания в части реакции на иски о домогательствах

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Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Airbnb изменит условия обслуживания, чтобы положения политики принудительного арбитража больше не распространялись на иски о сексуальном насилии или домогательствах со стороны хозяев (людей, которые сдают в аренду свои дома на платформе) и гостей.

Airbnb изменит условия обслуживания в части реакции на иски о домогательствах

Случаи сексуального насилия на Airbnb «крайне редки», говорится в заявлении компании. Изменения «кодифицируют практику», которая уже применяется.

С 2019 года Airbnb не использовала политику принудительного арбитража ни в одном из судебных разбирательств по искам о сексуальных домогательствах, говорится в заявлении. Компания не просила направить в суд ни одно из подобных дел. Осенью, когда обновленное положение вступит в силу, компания закрепит эти правила.

У жертв должна быть возможность подать иски на любой удобной платформе, говорится в заявлении.

Компания отметила, что обновленная политика касается только сексуальных посягательств и домогательств и не распространяется на другие формы преследования.

«Мы призываем наших коллег в сфере путешествий и гостеприимства рассмотреть возможность принятия аналогичных мер для своих сообществ», — написали в Airbnb

В июне Bloomberg опубликовал расследование о том, как Airbnb реагирует на инциденты в которых участвуют правоохранительные органы. Бизнес-модель компании основана на идее доверия незнакомцев друг другу, отмечалось в публикации.

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Политика арбитража будет напоминать политику Airbnb в отношении сотрудников, отмечает The Verge. В 2018 году компания заявила, что не будет применять политику принудительного арбитража по делам о сексуальных домогательствах с участием сотрудников. Это произошло примерно в то же время, когда другие технологические платформы — eBay, Facebook, Microsoft, Uber — изменили свою политику аналогичным образом.

Фото: Pe3k / Shutterstock

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