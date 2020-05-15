Фонд РВК продал компанию «Айвикс» фармпроизводителю Ovoca Bio за $5 млн

Фонд «Биопроцесс Кэпитал Венчурс», созданный с участием капитала РВК, вышел из компании «Айвикс», продав свою долю в проекте ирландской биофармацевтической компании Ovoca Bio PLC за $5 млн. Об этом Rusbase сообщили в РВК.

Ранее Ovoca Bio PLC выступала инвестором второго раунда инвестирования проекта.

Компания «Айвикс», созданная в середине 2012 года, специализируется на разработке инновационного лекарственного средства на основе сигнального пептида ВР101 — модулятора нарушений лимбико-ретикулярного комплекса для стимуляции женской репродуктивной функции.

«Айвикс» получила инвестиции «Биопроцесс Кэпитал Венчурс» в 2013 году. В марте 2019 года команда завершила III фазу клинических испытаний лекарственного средства, а в сентябре 2019 года обратилась в Минздрав за разрешением вывода препарата на рынок.

Ожидается, что препарат «Айвикс» для женского репродуктивного здоровья поступит в продажу до конца 2020 года.

По словам инвестиционного директора РВК Алексея Басова, партнерство с ирландской компанией Ovoca Bio PLC позволит ускорить международную экспансию продукта.

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