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Предпринимателей сферы бытовых услуг зовут в бизнес-акселератор

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Открылся приём в бизнес-акселератор для предпринимателей, работающих в сфере бытового обслуживания населения Москвы. Об этом RB.ru сообщили в столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития.

Предпринимателей сферы бытовых услуг зовут в бизнес-акселератор

Программа акселератора рассчитана на семь недель в очном и дистанционном форматах. Предпринимателей ждут мастер-классы, воркшопы, коллективные и индивидуальные встречи с наставниками. На демодне участники представят результаты своей работы экспертам, потенциальным инвесторам и партнерам.

Организатор программы — проект «Малый бизнес Москвы» (МБМ), подведомственный департаменту. Участие бесплатное, заявки принимаются до 25 февраля на сайте МБМ. Далее претенденты в акселератор пройдут онлайн-собеседование и конкурсный отбор проектов (преакселератор).

Заявок ждут от представителей мастерских и ателье, прачечных и химчисток, тату-салонов, автомастерских, предприятий по ремонту и техническому обслуживанию, служб доставки, проката и аренды, клининговых организаций.

В акселератор также приглашаются компании, оказывающие услуги по дизайну интерьеров и ремонту квартир, уходу за животными, подбору домашнего персонала, консьерж-сервису или оказанию ритуальных услуг.

Как узнать своего пользователя и заработать на этом деньги

В предыдущем акселераторе приняли участие около 200 предпринимателей. «По итогам программы они вывели на рынок новые продукты и услуги, расширили клиентскую базу, увеличили выручку и нашли новых партнеров для бизнеса», — пояснил руководитель столичного департамента Алексей Фурсин.

Фото: Roman Zaiets / Shutterstock

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