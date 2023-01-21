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Прокуратура обнародовала подлежащие конфискации активы основателя FTX — $700 млн

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

В деле против основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида появились новые документы: это информация об оставшихся у миллионера активах на счетах и в ценных бумагах. Ранее данные об оставшемся имуществе Бэнкмана-Фрида не раскрывались.

Прокуратура обнародовала подлежащие конфискации активы основателя FTX — $700 млн

Обнаруженные активы будут конфискованы, если суд признает владельца FTX виновным в мошенничестве. Изъятые средства пойдут на выплаты пострадавшим инвесторам криптобиржи, пишет Bloomberg.

Прокуратура выяснила детали об активах на общую сумму почти $700 млн (всего 10 счетов, акции, криптовалюта и наличные средства).

Наибольшая сумма — порядка $526 млн — это 55 млн акций Robinhood Markets. Еще около $171 млн — это криптовклады на счетах FTX Digital Markets и Binance-аккаунтах.

Чуть более $20 млн прокуратура обнаружила и на счету холдинга Emergent Fidelity Technologies, от лица которого покупался ряд акций Фрида.

Конфискация активов вполне вероятна, поскольку дела у Фрида в суде идут не лучшим образом. Ранее соучредитель обанкротившейся криптобиржи Гэри Ванг и бывший гендиректор Alameda Research Кэролайн Эллисон признались в мошенничестве по делу FTX, раскрыв связь платформы с Alameda.

Фото на обложке: Unsplash

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