Альфа-Банк первым в России переводит разработку на вайб-кодинг: инженеры формулируют задачи — ИИ генерирует код

Альфа-Банк первым в России начал переход на Enterprise Vibe Coding — модель разработки, при которой основную часть кода генерирует искусственный интеллект. В пресс-службе банка пояснили, что в процессе работы инженеры формулируют задачи для нейросети и затем корректируют работу ИИ. Такой подход уже позволил ускорить выпуск обновлений и перераспределить нагрузку внутри команд.

ИИ ускоряет процесс программирования

Как сообщили в пресс-службе Альфа-Банка, новый формат разработки уже внедрён в работу ИТ-команд. Инженеры описывают задачи обычными словами и взаимодействуют с нейросетью, которая на основе этих запросов создаёт код.

Такой подход позволяет ускорить процесс разработки и сосредоточиться на качестве и безопасности продуктов, пояснили в банке.

ИИ уже применяется в разработке продуктов и сервисах поддержки

В основе новой модели лежит собственная ИИ-платформа AlfaGen. В ней открыта витрина инструментов для вайб-кодинга (программирование с помощью ИИ) — туда входят как внутренние, так и внешние плагины*Модуль, подключаемый к основной программе для расширения её возможностей.

Сотрудники могут подключать их и сразу использовать в работе, получая поддержку внутри профессионального сообщества.

Пилотные проекты уже запущены в нескольких направлениях:

архитектурное проектирование;

разработка внутренних продуктов;

миграция процессов на новые платформы;

сервисы поддержки принятия решений.

Банк масштабирует новую модель разработки

Директор по ИИ в ИТ Альфа-Банка Святослав Соловьёв отметил, что главная задача — сделать ИИ полноценной частью разработки и встроить его в рабочие процессы с требованиями к архитектуре, безопасности и качеству.

«Недостаточно дать доступ к ИИ — нужно учить формулировать промпты и переключаться между ролями в диалоге с машиной», — подчеркнул Директор по ИИ в ИТ Альфа-Банка Святослав Соловьёв.

По его словам, результат уже виден: ИИ в корпоративной среде позволяет заметно ускорять инженерный цикл, снижать нагрузку и высвобождать время для архитектурных и продуктовых решений.

Альфа-Банк начал нанимать вайб-кодеров

С переходом на новую модель разработки меняется и подход к найму. Банк уже привлекает специалистов, умеющих работать с нейросетями — вайб-кодеров.

Весной 2026 года Альфа-Банк планирует запустить масштабное обучение по вайб-кодингу, а также провести митапы и хакатоны для сотрудников.

При отборе ИТ-специалистов банк оценивает умение работать с нейросетями. Например, кандидаты на позиции Java-разработчиков проходят отдельные этапы, где решают задачи с использованием ИИ и плагинов.