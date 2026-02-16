Alibaba представила новую модель ИИ Qwen 3.5

Alibaba представила модель искусственного интеллекта Qwen 3.5. По данным компании, новая версия на 60% дешевле в использовании — и в восемь раз эффективнее при обработке больших нагрузок по сравнению с предыдущей. Alibaba заявляет о превосходстве Qwen 3.5 над GPT-5.2, Claude Opus 4.5 и Gemini 3 Pro.

Qwen 3.5 ускоряет запуск ИИ-решений для разработчиков

Alibaba сообщила, что Qwen 3.5 значительно снизила стоимость инференса*Процесс, в ходе которого система ИИ использует ранее обученную модель для принятия решений на основе новых данных. и повысила производительность. По данным компании, модель обеспечивает восьмикратный прирост эффективности при обработке высоких нагрузок и сокращает издержки на 60% по сравнению с прошлым поколением.

В заявлении подчеркивается, что модель должна помочь разработчикам и компаниям быстрее запускать решения и делать больше при тех же вычислительных ресурсах.

Qwen 3.5 взаимодействует с интерфейсом как цифровой пользователь

Qwen 3.5 получила функцию, которую Alibaba называет «визуальными агентными возможностями» (visual agentic capabilities). Это означает, что модель может не только отвечать текстом, но и выполнять действия внутри мобильных и десктопных приложений.

По данным компании, модель способна взаимодействовать с интерфейсом — нажимать кнопки, заполнять формы, выбирать нужные разделы и запускать функции. Фактически она действует как цифровой пользователь, который последовательно выполняет задачу внутри приложения.

В Alibaba отмечают, что такая архитектура рассчитана на «эпоху агентного ИИ», где модели не ограничиваются простым диалогом с пользователем.

В тестах Qwen 3.5 превосходит GPT-5.2

В опубликованных результатах тестирования Qwen 3.5 превосходит предыдущую версию, а также GPT-5.2 (OpenAI), Claude Opus 4.5 (Anthropic) и Gemini 3 Pro (Google). В анонсе компания не упомянула DeepSeek.

Релиз состоялся на фоне стремления Alibaba привлечь больше пользователей к своему чат-боту Qwen в Китае.

14 февраля 2025-го прямой конкурент Alibaba — компания ByteDance представила ИИ Doubao 2.0. Ожидается, что DeepSeek представит модель нового поколения в ближайшие дни.

Контекст

До релиза Qwen 3.5 линейка развивалась в нескольких направлениях. Базовое семейство Qwen-3, представленное 28–29 апреля 2025 года, стало универсальной моделью для текста, кода и сложных задач. Летом и осенью 2025 года компания расширила серию версиями Coder, Max, Next, Omni и VL — с акцентом на программирование, масштабирование и мультимодальность.

В марте 2025 года вышла QwQ-32B — специализированная модель для математических решений и написания кода. А 28 июня 2025 года была представлена Qwen-VLo — модель для работы с изображениями и мультимодальными задачами, ориентированную на создание и редактирование визуального контента.