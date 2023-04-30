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Разблокировка Telegram в Бразилии и решения G7 по итогам встречи в Такасаки: главное 30 апреля

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Бразильский суд отменил решение о блокировке Telegram в стране, страны G7 договорились о принципах ответственного использования ИИ, французские власти ведут расследование в отношении российской «дочки» Auchan: эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте RB.

Разблокировка Telegram в Бразилии и решения G7 по итогам встречи в Такасаки: главное 30 апреля

Встреча G7 в Такасаки

  • Страны G7 договорились о пяти принципах ответственного использования ИИ: верховенство закона, соблюдение предусмотренных законом процедур, использование возможностей для инноваций, демократия и уважение прав человека.
  • Группа семи (G7) выступает за расширение сети подводных кабелей для обеспечения устойчивых маршрутов коммуникаций, в том числе с развивающимися странами.
  • Также G7 планирует помогать с продвижением открытого интернета в развивающихся странах. В частности, африканских.

Мир

  • Бразильский суд отменил решение о блокировке Telegram в стране. Штраф в 1 млн реалов ($200 тысяч) остался в силе.
  • Турция аннулировала разрешение армянской авиакомпании FlyOne Armenia на полеты в Европу через воздушное пространство страны. Представители перевозчика заявляют, что решение было принято «без видимых оснований».

Россия

  • Россия готова помочь Кубе с зерном и топливом, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
  • За 2022 год российские суды арестовали более 644 млрд рублей, принадлежащих обвиняемым в преступлениях, следует из данных Верховного суда.

Бизнес

  • Французская финансовая прокуратура с 2020 года ведет расследование в отношении российской «дочки» Auchan из-за подозрений в коррупции (Challenges и AFP).

Фото: Unsplash

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