Разблокировка Telegram в Бразилии и решения G7 по итогам встречи в Такасаки: главное 30 апреля

Ахмед Садулаев
Бразильский суд отменил решение о блокировке Telegram в стране, страны G7 договорились о принципах ответственного использования ИИ, французские власти ведут расследование в отношении российской «дочки» Auchan: эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте RB.
Разблокировка Telegram в Бразилии и решения G7 по итогам встречи в Такасаки: главное 30 апреляАхмед Садулаев
Встреча G7 в Такасаки
- Страны G7 договорились о пяти принципах ответственного использования ИИ: верховенство закона, соблюдение предусмотренных законом процедур, использование возможностей для инноваций, демократия и уважение прав человека.
- Группа семи (G7) выступает за расширение сети подводных кабелей для обеспечения устойчивых маршрутов коммуникаций, в том числе с развивающимися странами.
- Также G7 планирует помогать с продвижением открытого интернета в развивающихся странах. В частности, африканских.
Мир
- Бразильский суд отменил решение о блокировке Telegram в стране. Штраф в 1 млн реалов ($200 тысяч) остался в силе.
- Турция аннулировала разрешение армянской авиакомпании FlyOne Armenia на полеты в Европу через воздушное пространство страны. Представители перевозчика заявляют, что решение было принято «без видимых оснований».
Россия
- Россия готова помочь Кубе с зерном и топливом, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
- За 2022 год российские суды арестовали более 644 млрд рублей, принадлежащих обвиняемым в преступлениях, следует из данных Верховного суда.
Бизнес
- Французская финансовая прокуратура с 2020 года ведет расследование в отношении российской «дочки» Auchan из-за подозрений в коррупции (Challenges и AFP).
Фото: Unsplash
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