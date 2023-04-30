Бразильский суд отменил решение о блокировке Telegram в стране, страны G7 договорились о принципах ответственного использования ИИ, французские власти ведут расследование в отношении российской «дочки» Auchan: эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте RB.

Разблокировка Telegram в Бразилии и решения G7 по итогам встречи в Такасаки: главное 30 апреля