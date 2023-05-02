Adidas рассматривает продажу бизнеса в РФ, потолок цен для ПО: главное 2 мая

Карина Пардаева
Adidas рассматривает продажу бизнеса в России, Минцифры и российские разработчики софта до конца мая подпишут хартию о потолке цен, у Natura Siberica сменится собственник и другие новости 2 мая.
Adidas рассматривает продажу бизнеса в РФ, потолок цен для ПО: главное 2 маяКарина Пардаева
Бизнес
- Минцифры и российские разработчики софта до конца мая подпишут хартию, в рамках которой участники рынка согласятся повышать цены не более чем на 15% плюс индекс потребительских цен Росстата в год, пишет «Коммерсантъ».
- Немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas рассматривает продажу бизнеса в России зарубежному инвестору. Это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в новом формате.
- На фоне открытия новых брендов вместо бывших магазинов группы Inditex посещаемость ТЦ в регионах за неделю выросла на 1,7%, пишут «Известия».
- После двухлетних наследственного и корпоративного конфликтов у Natura Siberica сменится собственник — АФК «Система» в ближайшее время закроет сделку по покупке этой косметической компании, выяснили «Ведомости».
Технологии
- Российские разработчики создали дронопорт-почтамат «ЭРИ» для доставки посылок и документов без участия человека. Устройство выйдет на рынок в 2023 году.
- В России разработали технологию для создания дисплеев с высокой яркостью. За счет этого свойства им требуется гораздо меньше энергии, чем аналогам из органики.
Транспорт
- Западные автопроизводители ограничили функционал своих приложений для российских пользователей. Проблема коснулась владельцев Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault.
Фото на обложке: ViewFinder nilsophon /
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