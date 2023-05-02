Adidas рассматривает продажу бизнеса в России, Минцифры и российские разработчики софта до конца мая подпишут хартию о потолке цен, у Natura Siberica сменится собственник и другие новости 2 мая.

Adidas рассматривает продажу бизнеса в РФ, потолок цен для ПО: главное 2 мая