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Adidas рассматривает продажу бизнеса в РФ, потолок цен для ПО: главное 2 мая

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Adidas рассматривает продажу бизнеса в России, Минцифры и российские разработчики софта до конца мая подпишут хартию о потолке цен, у Natura Siberica сменится собственник и другие новости 2 мая.

Adidas рассматривает продажу бизнеса в РФ, потолок цен для ПО: главное 2 мая

Бизнес

  • Минцифры и российские разработчики софта до конца мая подпишут хартию, в рамках которой участники рынка согласятся повышать цены не более чем на 15% плюс индекс потребительских цен Росстата в год, пишет «Коммерсантъ».
  • Немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas рассматривает продажу бизнеса в России зарубежному инвестору. Это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных магазинов в новом формате.
  • На фоне открытия новых брендов вместо бывших магазинов группы Inditex посещаемость ТЦ в регионах за неделю выросла на 1,7%, пишут «Известия».
  • После двухлетних наследственного и корпоративного конфликтов у Natura Siberica сменится собственник — АФК «Система» в ближайшее время закроет сделку по покупке этой косметической компании, выяснили «Ведомости».

Технологии

  • Российские разработчики создали дронопорт-почтамат «ЭРИ» для доставки посылок и документов без участия человека. Устройство выйдет на рынок в 2023 году.
  • В России  разработали технологию для создания дисплеев с высокой яркостью. За счет этого свойства им требуется гораздо меньше энергии, чем аналогам из органики.

Транспорт

  • Западные автопроизводители ограничили функционал своих приложений для российских пользователей. Проблема коснулась владельцев Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault.

Фото на обложке: ViewFinder nilsophon / Shutterstock

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