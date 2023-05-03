«Яндекс» запустил производство собственных серверов OpenYard, «Билайн» продал бизнес в Казахстане: главное 3 мая

Карина Пардаева
«Вымпелком» продал бизнес холдингу Veon в Казахстане, «Яндекс» запускает производство собственных серверов OpenYard в Рязани, музыкальные лейблы стали претендовать на IT-льготы и другие события 3 мая.
«Яндекс» запустил производство собственных серверов OpenYard, «Билайн» продал бизнес в Казахстане: главное 3 маяКарина Пардаева
Бизнес
- Российский мобильный оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн») продал бизнес холдингу Veon в Казахстане. Сумма сделки составила 54 млрд рублей. Cредства зачли в качестве погашения задолженности по займам материнской компании оператору.
- В сентябре-октябре 2023 года в России закроется пятая часть (20%) заведений общепита. Все эти заведения открылись или откроются весной этого года.
- В первом квартале 2023 года в списке крупнейших производителей водки в России сменился лидер. Первое место по объемам занял принадлежащий правительству Татарстана «Татспиртпром», а сократившая выпуск на 11% год к году Beluga Group опустилась на вторую строчку, пишет «Коммерсантъ».
- По итогам 2022 года выручка российской «дочки» Google ООО «Гугл» составила 24,2 млрд рублей, упав на 82% по сравнению с результатом 2021 года, говорится в финансовой отчетности компании.
Технологии и сервисы
- «Яндекс», ГК «Ланит» и тайваньская Gigabyte завершили строительство завода по выпуску вычислительной техники в Рязани. Партнеры планируют запустить производство в этом году, сообщил «Ъ».
Медиа
- Музыкальные лейблы стали претендовать на IT-льготы. Аналитики сомневаются, что их могут включить даже в перечень организаций для получения аккредитации IT-компаний.
Фото на обложке: BreizhAtao /
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