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«Яндекс» запустил производство собственных серверов OpenYard, «Билайн» продал бизнес в Казахстане: главное 3 мая

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Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Вымпелком» продал бизнес холдингу Veon в Казахстане, «Яндекс» запускает производство собственных серверов OpenYard в Рязани, музыкальные лейблы стали претендовать на IT-льготы и другие события 3 мая.

«Яндекс» запустил производство собственных серверов OpenYard, «Билайн» продал бизнес в Казахстане: главное 3 мая

Бизнес

  • Российский мобильный оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн») продал бизнес холдингу Veon в Казахстане. Сумма сделки составила 54 млрд рублей. Cредства зачли в качестве погашения задолженности по займам материнской компании оператору.
  • В сентябре-октябре 2023 года в России закроется пятая часть (20%) заведений общепита. Все эти заведения открылись или откроются весной этого года.
  • В первом квартале 2023 года в списке крупнейших производителей водки в России сменился лидер. Первое место по объемам занял принадлежащий правительству Татарстана «Татспиртпром», а сократившая выпуск на 11% год к году Beluga Group опустилась на вторую строчку, пишет «Коммерсантъ».
  • По итогам 2022 года выручка российской «дочки» Google ООО «Гугл» составила 24,2 млрд рублей, упав на 82% по сравнению с результатом 2021 года, говорится в финансовой отчетности компании.

Технологии и сервисы

  • «Яндекс», ГК «Ланит» и тайваньская Gigabyte завершили строительство завода по выпуску вычислительной техники в Рязани. Партнеры планируют запустить производство в этом году, сообщил «Ъ».

Медиа

  • Музыкальные лейблы стали претендовать на IT-льготы. Аналитики сомневаются, что их могут включить даже в перечень организаций для получения аккредитации IT-компаний.

Фото на обложке: BreizhAtao / Shutterstock

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