Мировой объем торгов биткоином в апреле рухнул на 58%

В апреле мировой объем торгов биткоином рухнул на 58%. В денежном выражении это на $700 млрд меньше, чем в марте, когда совокупный объем торгов первой криптовалютой составил $1,2 трлн.
Совокупный объем торгов биткоином в мире по итогам апреля упал на 58% до $492,9 млрд, пишет BitcoinCasinos. В марте эта сумма составляла $1,2 трлн, то есть в денежном выражении падение превысило $700 млрд.
В середине апреля курс биткоина достиг максимального значения с июня 2022 года в $30,4 тыс. Издание отмечает, что падение объема торгов биткоином может свидетельствовать о желании инвесторов перевести деньги в другие криптовалютные активы.
В апреле объем торгов всеми ключевыми криптовалютами упал, что несвойственно этому месяцу, подчеркивает портал. Общий объем операций с криптовалютой Tether упал на 38%, Ethereum – на 28%.
В первом квартале 2023 года доходы майнеров биткоина выросли на 28% до $1,98 млрд, а их выручка – на 72%.
Фото на обложке: tungtaechit /
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