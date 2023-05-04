Крупные банки ухудшили условия по ипотечным кредитам, IT-компании обсуждают с Минцифры возможность за свой счет оплачивать переезд разработчиков в РФ, с начала года в России восемь зарубежных брендов открыли магазины и другие новости 4 мая.

Переезд зарубежных разработчиков в РФ за счет компаний, ухудшение условий по ипотеке: главное 4 мая