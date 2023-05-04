Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Переезд зарубежных разработчиков в РФ за счет компаний, ухудшение условий по ипотеке: главное 4 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Крупные банки ухудшили условия по ипотечным кредитам, IT-компании обсуждают с Минцифры возможность за свой счет оплачивать переезд разработчиков в РФ, с начала года в России восемь зарубежных брендов открыли магазины и другие новости 4 мая.

Переезд зарубежных разработчиков в РФ за счет компаний, ухудшение условий по ипотеке: главное 4 мая

Финансы

  • Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 79,22 рублей, евро снизился до 87,68 рублей.
  • В начале мая сразу несколько крупных банков ухудшили условия по ипотечным кредитам или готовятся это сделать, заметил РБК

Россия

  •  Российские IT-компании обсуждают с Минцифры возможность за свой счет оплачивать переезд разработчиков в РФ и просят упростить процедуру приема на работу зарубежных специалистов, узнал «Коммерсантъ».

Бизнес

  • С начала 2023 года в России восемь зарубежных брендов открыли магазины, преимущественно из Турции, но есть марки из Франции и Польши, пишет «Ъ».
  • В 2022 году российские блогеры-миллионики потеряли до 72% дохода без TikTok. Переход на другие площадки пока не привел к восстановлению прибыли. 
  • Виртуальный офис «Яндекс 360 для бизнеса» с почтовым обслуживаем и возможностью хранить данные в облаке с 17 апреля перестал быть бесплатным. Сейчас на сайте доступно три тарифа: базовый, оптимальный и расширенный.
  • Обувной ритейлер «Эконика», получивший прошлой осенью небольшую долю в одежной сети 2MOOD, увеличил ее до 25%. В обмен модный бренд может рассчитывать на инвестиции на расширение сети магазинов, сообщает «Коммерсантъ».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Библиотека музыкального сервиса «Звук» пополнилась без правообладателей
  2. 2 «Яндекс» запустил производство собственных серверов OpenYard, «Билайн» продал бизнес в Казахстане: главное 3 мая
  3. 3 Три четверти российских IT-стартапов открыли представительства за рубежом
  4. 4 Вступили в силу новые правила предоставления ПМЖ Кипра иностранным инвесторам
  5. 5 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
E-Com Heroes
Все о выходе на зарубежный e-com
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

05 мая 2023

E-world.prototype.club

05 мая 2023

«Еда будущего»

06 мая 2023

Онлайн-программа менторства и бизнес-акселерации для предпринимательниц

Все ВОЗМОЖНОСТИ