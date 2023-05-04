Переезд зарубежных разработчиков в РФ за счет компаний, ухудшение условий по ипотеке: главное 4 мая

Карина Пардаева
Крупные банки ухудшили условия по ипотечным кредитам, IT-компании обсуждают с Минцифры возможность за свой счет оплачивать переезд разработчиков в РФ, с начала года в России восемь зарубежных брендов открыли магазины и другие новости 4 мая.
Переезд зарубежных разработчиков в РФ за счет компаний, ухудшение условий по ипотеке: главное 4 маяКарина Пардаева
Финансы
- Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 79,22 рублей, евро снизился до 87,68 рублей.
- В начале мая сразу несколько крупных банков ухудшили условия по ипотечным кредитам или готовятся это сделать, заметил РБК
Россия
- Российские IT-компании обсуждают с Минцифры возможность за свой счет оплачивать переезд разработчиков в РФ и просят упростить процедуру приема на работу зарубежных специалистов, узнал «Коммерсантъ».
Бизнес
- С начала 2023 года в России восемь зарубежных брендов открыли магазины, преимущественно из Турции, но есть марки из Франции и Польши, пишет «Ъ».
- В 2022 году российские блогеры-миллионики потеряли до 72% дохода без TikTok. Переход на другие площадки пока не привел к восстановлению прибыли.
- Виртуальный офис «Яндекс 360 для бизнеса» с почтовым обслуживаем и возможностью хранить данные в облаке с 17 апреля перестал быть бесплатным. Сейчас на сайте доступно три тарифа: базовый, оптимальный и расширенный.
- Обувной ритейлер «Эконика», получивший прошлой осенью небольшую долю в одежной сети 2MOOD, увеличил ее до 25%. В обмен модный бренд может рассчитывать на инвестиции на расширение сети магазинов, сообщает «Коммерсантъ».
Фото на обложке: Unsplash
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