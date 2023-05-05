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Приложение для знакомств от VK, Uniqlo решила закрыть большинство крупных магазинов в РФ: главное 5 мая

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

F+ tech приобрел двух разработчиков ПО, VK занимается разработкой собственного приложения для знакомств, Uniqlo решила закрыть большинство своих крупных магазинов в России и другие новости к утру 5 мая.

Приложение для знакомств от VK, Uniqlo решила закрыть большинство крупных магазинов в РФ: главное 5 мая

Россия

  • Минпромторг и производители электроники обсуждают идею учитывать при выборе поставщика вычислительной техники в рамках госзакупок не только цену контракта, но и степень локализации техники, пишет «Ъ».

Бизнес

  • Японская сеть одежды Uniqlo решила закрыть большинство своих крупных магазинов в России. Большую часть освобождаемых сетью площадок займет российская Gloria Jeans, узнал «Коммерсантъ».
  • АМИ предложила ввести льготное налогообложение для музыкальных компаний вместо предложения НФМИ добавить лейблы в перечень IT-компаний.

Медиа и сервисы

  • Российский производитель электроники F+ tech приобрел двух разработчиков ПО: для кросс-платформенных приложений и систем управления ИТ-инфраструктурой. С их помощью компания рассчитывает начать заказную разработку и адаптацию приложений под российские мобильные ОС, в том числе «Аврору», пишет «Ъ».
  • У пользователей Xbox в России возникли проблемы со входом в аккаунт. При попытке войти в аккаунт появляется текст: «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна».
  • VK занимается разработкой собственного приложения для знакомств, его запуск может состояться летом этого года. В будущем приложении пользователю не нужно будет идентифицироваться через аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», узнали «Ведомости».

Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock

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