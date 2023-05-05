Приложение для знакомств от VK, Uniqlo решила закрыть большинство крупных магазинов в РФ: главное 5 мая

Карина Пардаева
F+ tech приобрел двух разработчиков ПО, VK занимается разработкой собственного приложения для знакомств, Uniqlo решила закрыть большинство своих крупных магазинов в России и другие новости к утру 5 мая.
Приложение для знакомств от VK, Uniqlo решила закрыть большинство крупных магазинов в РФ: главное 5 маяКарина Пардаева
Россия
- Минпромторг и производители электроники обсуждают идею учитывать при выборе поставщика вычислительной техники в рамках госзакупок не только цену контракта, но и степень локализации техники, пишет «Ъ».
Бизнес
- Японская сеть одежды Uniqlo решила закрыть большинство своих крупных магазинов в России. Большую часть освобождаемых сетью площадок займет российская Gloria Jeans, узнал «Коммерсантъ».
- АМИ предложила ввести льготное налогообложение для музыкальных компаний вместо предложения НФМИ добавить лейблы в перечень IT-компаний.
Медиа и сервисы
- Российский производитель электроники F+ tech приобрел двух разработчиков ПО: для кросс-платформенных приложений и систем управления ИТ-инфраструктурой. С их помощью компания рассчитывает начать заказную разработку и адаптацию приложений под российские мобильные ОС, в том числе «Аврору», пишет «Ъ».
- У пользователей Xbox в России возникли проблемы со входом в аккаунт. При попытке войти в аккаунт появляется текст: «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна».
- VK занимается разработкой собственного приложения для знакомств, его запуск может состояться летом этого года. В будущем приложении пользователю не нужно будет идентифицироваться через аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», узнали «Ведомости».
Фото на обложке: Roman Samborskyi /
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