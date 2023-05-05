F+ tech приобрел двух разработчиков ПО, VK занимается разработкой собственного приложения для знакомств, Uniqlo решила закрыть большинство своих крупных магазинов в России и другие новости к утру 5 мая.

Приложение для знакомств от VK, Uniqlo решила закрыть большинство крупных магазинов в РФ: главное 5 мая