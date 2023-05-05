Часть российских пользователей игровых консолей Xbox пожаловались на невозможность войти в свой аккаунт. Сообщения стали появляться вчера, 4 мая, в игровом сообществе Xbox Community (с аудиторией почти 100 тыс. подписчиков) во «ВКонтакте», обратил внимание ТАСС.

У пользователей Xbox в России возникли проблемы со входом в аккаунт