У пользователей Xbox в России возникли проблемы со входом в аккаунт

Часть российских пользователей игровых консолей Xbox пожаловались на невозможность войти в свой аккаунт. Сообщения стали появляться вчера, 4 мая, в игровом сообществе Xbox Community (с аудиторией почти 100 тыс. подписчиков) во «ВКонтакте», обратил внимание ТАСС.
При попытке войти в аккаунт появляется текст: «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна». В Xbox Community сообщили, что в такой ситуации может помочь изменение DNS (Domain Name System, системы доменных имен).
- В апреле 2023 года Microsoft полностью прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России «из-за текущей ситуации». В компании посоветовали обращаться в магазины, где была куплена приставка. С проблемой столкнулись и пользователи, которые приобретали изделие официально и с гарантией от производителя. По словам одного из них, он купил девайс с гарантией до 2024 года, но принять ее в сервисе Microsoft все равно отказались. Пользователь сообщил, что при заполнении заявки на сайте ему ответили, что «вариантов доступного обслуживания нет». Для починки Xbox производитель предложил «стряхнуть с консоли пыль» и «перезагрузить девайс».
Фото на обложке: Proxima Studio /
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