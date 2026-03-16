Авито назначила нового руководителя департамента центрального маркетинга и коммерции — им стал Тимур Мерлин

Авито назначила Тимура Мерлина директором департамента центрального маркетинга и коммерции, пишут «Ведомости». Он будет отвечать за развитие маркетинга и коммерции с фокусом на внедрение генеративного ИИ. Также в компании планируют активнее применять data-driven-подходы в маркетинговых процессах.

Тимур Мерлин работает в Авито более восьми лет. Карьеру в компании он начал аналитиком в направлении ценообразования, которое позже возглавил.

В 2023 году Мерлин руководил переходом продуктов монетизации на аукционную рекламную модель, а год спустя возглавил коммерческий департамент компании.

Задача нового руководителя — усилить эффективность маркетинговых и коммерческих инструментов платформы за счёт активного использования технологий искусственного интеллекта.

В Авито маркетинг переводят на GenAI

В компании планируют постепенно переводить маркетинговые процессы на использование генеративного ИИ — от разработки рекламных кампаний до управления каналами продвижения.

Департаменты маркетинга и коммерции будут находиться в периметре управляющего директора по искусственному интеллекту Андрея Рыбинцева. По его словам, компания придерживается подхода AI-first — стратегии, при которой технологии искусственного интеллекта становятся основой бизнес-процессов, продуктов и принятия решений.

Рыбинцев отметил, что задача нового руководителя — превратить ИИ в «нервную систему» маркетинга и повысить эффективность работы рекламных и коммерческих инструментов платформы.

Контекст

Новое назначение Тимура Мерлина и курс на превращение ИИ в «нервную систему» маркетинга стали продолжением масштабной стратегии Авито по развитию собственных нейросетей.

Ранее, в октябре 2025 года, компания представила свои разработки — модели A-Vibe и A-Vision, которые были специально спроектированы для нужд электронной торговли. Финансирование создания этих решений составило порядка 500 млн рублей. Обе нейросети, согласно внутренним оценкам, позволяют сократить издержки на внедрение ИИ-технологий до 50% в сравнении с аналогичными продуктами зарубежных разработчиков.

Разработанные модели уже встроены во внутренние системы Авито, а теперь стали доступны и внешним пользователям — от небольших стартапов до научных коллективов.