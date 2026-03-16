Авито назначила нового руководителя департамента центрального маркетинга и коммерции — им стал Тимур Мерлин
В планах компании — сделать генеративной ИИ основой всех процессов — от планирования кампаний до управления каналами продвижения
Авито назначила Тимура Мерлина директором департамента центрального маркетинга и коммерции, пишут «Ведомости». Он будет отвечать за развитие маркетинга и коммерции с фокусом на внедрение генеративного ИИ. Также в компании планируют активнее применять data-driven-подходы в маркетинговых процессах.
Тимур Мерлин работает в Авито уже восемь лет
Тимур Мерлин работает в Авито более восьми лет. Карьеру в компании он начал аналитиком в направлении ценообразования, которое позже возглавил.
В 2023 году Мерлин руководил переходом продуктов монетизации на аукционную рекламную модель, а год спустя возглавил коммерческий департамент компании.
Задача нового руководителя — усилить эффективность маркетинговых и коммерческих инструментов платформы за счёт активного использования технологий искусственного интеллекта.
В Авито маркетинг переводят на GenAI
В компании планируют постепенно переводить маркетинговые процессы на использование генеративного ИИ — от разработки рекламных кампаний до управления каналами продвижения.
Департаменты маркетинга и коммерции будут находиться в периметре управляющего директора по искусственному интеллекту Андрея Рыбинцева. По его словам, компания придерживается подхода AI-first — стратегии, при которой технологии искусственного интеллекта становятся основой бизнес-процессов, продуктов и принятия решений.
Рыбинцев отметил, что задача нового руководителя — превратить ИИ в «нервную систему» маркетинга и повысить эффективность работы рекламных и коммерческих инструментов платформы.
Контекст
Новое назначение Тимура Мерлина и курс на превращение ИИ в «нервную систему» маркетинга стали продолжением масштабной стратегии Авито по развитию собственных нейросетей.
Ранее, в октябре 2025 года, компания представила свои разработки — модели A-Vibe и A-Vision, которые были специально спроектированы для нужд электронной торговли. Финансирование создания этих решений составило порядка 500 млн рублей. Обе нейросети, согласно внутренним оценкам, позволяют сократить издержки на внедрение ИИ-технологий до 50% в сравнении с аналогичными продуктами зарубежных разработчиков.
Разработанные модели уже встроены во внутренние системы Авито, а теперь стали доступны и внешним пользователям — от небольших стартапов до научных коллективов.
- Honda впервые за 70 лет закроет финансовый год с убытком — потери могут достигнуть $4,3 млрд Всё это — на фоне резкого падения стоимости китайского бизнеса из-за конкуренции с местными брендами 13 марта 2026, 20:30
- «Домиленд» Яндекса запускает подписку на сценарии умного дома — управлять домофоном можно будет через «Алису» Новая модель позволит управляющим компаниям повысить доходы 13 марта 2026, 19:00
- Туристы стали на 20% чаще использовать ИИ в путешествиях — через Умную камеру они узнают о достопримечательностях Умная камера Яндекс Путешествий помогает туристам узнавать об архитектуре и памятниках в реальном времени. 06 марта 2026, 20:12
- Партнёрский материал Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами