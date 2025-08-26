СИБУР и Яндекс автоматизировали логистику на 98%

СИБУР подключил 98% автоперевозок к онлайн-мониторингу в реальном времени. Теперь вместо ручного трекинга — Яндекс Маршрутизация, вместо звонков — автоматические уведомления, а вместо трёх часов ожидания — несколько секунд. Вся логистика стала прозрачна и для клиентов, и для самих логистов.

Вместо звонков — цифра

Раньше логисты СИБУРа собирали информацию вручную: обзвон подрядчиков, ожидание, Excel. Чтобы понять, где находится груз, нужно было дозвониться до всех участников — а клиент мог ждать ответа по 2–3 часа. Иногда на одну машину уходило по несколько запросов. Если машина опаздывала, клиент узнавал об этом постфактум.

Такая система работала годами, пока не стало очевидно: нужно не просто улучшать, но и пересобирать. Цель — сделать логистику не только более быстрой и предсказуемой, но и удобной для клиентов.

Теперь логистика — это дашборд, а не звонки

Партнёрство с Яндекс Маршрутизацией стартовало с пилота в Перми летом 2024 года. Через полгода система работала на всех площадках. Сейчас 98% автоперевозок СИБУРа подключены к онлайн-мониторингу, 85% маршрутов отслеживаются от начала до конца.

Система встроена в ERP, маршруты уходят автоматически, водители получают напоминания. Если груз задерживается, клиенту приходит уведомление — без звонков и лишнего ожидания.

Затраты на сервис — менее 0,05% от стоимости тонны продукции. Это не пилот «на бумаге», а рабочая цифровая логистика, встроенная в экономику.

Схема длиной в 5 шагов

Первый тест начался с ручного импорта Excel-маршрутов и постепенного масштабирования — от пяти площадок к полной интеграции. К сентябрю подключили весь периметр, обучили команды, ввели цифровой контроль.

Позже подключение к системе стало обязательным условием: в договоры с перевозчиками СИБУР включил пункт о трекинге. На первом этапе работали мягко — ограничились отчётами и напоминаниями. Затем перешли к штрафам. Результат не заставил себя ждать: 80% перевозок теперь отслеживаются от начала до конца, а среди лояльных партнёров с высоким уровнем подключений (95% и выше) — ни одного инцидента.

Зачем это клиентам

Теперь, когда заказ задерживается, клиент узнаёт об этом сразу. Может сдвинуть график, перераспределить ресурсы и не тратить часы на выяснение статуса.

Вместо звонков и «ждите ответа» — понятный, управляемый процесс. А для СИБУРа это ещё и задел на развитие логистики с высокой добавленной стоимостью: когда точка отслеживания — не последняя миля, а начало новой услуги.

Контекст

СИБУР превратил трекинг из ручной рутины в стратегический актив. 98% подключений, 85% прозрачности, миллионы тонн под контролем — это не просто цифровизация, а новая логическая норма.

Следующая цель — полное покрытие и 100% онлайн-контроль.