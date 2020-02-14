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«Азбука вкуса» запустила корпоративный блог об осознанном питании

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Продуктовая сеть «Азбука вкуса» запустила свой блог, в котором будут рассказывать о жизни компании, осознанном потреблении и питании. Его главным редактором стал Борис Акимов, перешедший в «Азбуку вкуса» из LavkaLavka в начале 2020 года. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

«Азбука вкуса» запустила корпоративный блог об осознанном питании

«Тут не будет дежурных новостей и пресс-релизов. “Азбука Вкуса” запускает свой собственный блог, который будет рассказывать о самом важном», — пишет Акимов в посте с датой 17 декабря 2019 года.

В блоге есть четыре рубрики: «Ферма и ремесло», «Качество жизни», «Экспертиза и наука» и «Ответственное потребление», а также раздел «Манифесты».

Сейчас можно прочитать статьи о том, как в компании проверяют продукты, об органической еде, полезных привычках и так далее.

Как сообщает The Village, контент для блога будет делать команда «Азбуки вкуса», вместе с приглашенными экспертами, журналистами и блогерами.

Напомним, что сооснователь LavkaLavka Борис Акимов ушел в «Азбуку вкуса» в январе 2020 года. Как писал «Ъ», он остался совладельцем компании с правом на торговую марку, но не получающим прибыли. В «Азбуке вкуса» Акимов занял должность директора управления продуктового маркетинга.

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

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