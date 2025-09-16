Илья Филоненко назначен CPO Fintech в Авито

Авито усиливает интеграцию инновационных технологий в финансовые услуги и продукты. Компания назначила Илью Филоненко Chief Product Officer Fintech. Он отвечает за развитие финсервисов внутри платформы — от улучшения уже имеющихся решений до реализации совершенно новых продуктов.

Опыт в топовых банках

Филоненко пришел с серьезным бэкграундом. Более 15 лет он работает с запуском различных финпродуктов. В его послужном списке — руководящие позиции в «Альфа-Банке» и «Русском Стандарте», также он создавал продукты Mastercard в Европе.

Одни из самых значимых его проектов и достижений — запуск «Сберкарты» совместно со Сбером, развитие безналичного расчета в РФ и три награды FRG Daily Banking 2025 за лучший продукт.

Новый этап в Авито Fintech

2025 год стал переломным для финтех-направления Авито. Платформа получила лицензию ОФП, запустила беспроцентную рассрочку в сегменте C2C и увеличила долю оплат «Авито Кошельком» в четыре раза.

Теперь, с приходом нового CPO, компания закрепляет курс на интегрированные финансовые сервисы внутри крупнейшей онлайн-площадки страны.

По словам Татьяны Жарковой, директора по финансовым сервисам Авито, задача команды — сделать так, чтобы финтех был внедрен в каждую сделку на платформе. Экспертность Филоненко, подчеркнула она, позволит Авито давать рынку продукты, которые влияют на жизнь миллионов пользователей.

Курс на масштабирование

Сам Филоненко отметил, что присоединился к Авито ради масштаба и разнообразия сервисов. Миллионы сделок в день, по его словам, создают уникальную среду для развития финансовых инструментов, которые должны быть «простыми, надежными и выгодными». Для него это амбициозный вызов — строить продукты, полезные миллионам покупателей и продавцов.

Лидер с международным бэкграундом

Назначение Филоненко показывает, что Авито делает ставку на экспертов с международным опытом и реальными результатами. Его набор компетенций логично вписывается в стратегию Авито, где ставка идет не только на технологии, но и на опыт лидеров, умеющих масштабировать решения.

Контекст

Назначение нового CPO — не просто кадровое решение. Для Авито это стратегический ход: усилить позиции в финтехе и закрепить лидерство на рынке. Финансовые сервисы становятся не отдельной опцией, а частью сделки: будь то рассрочка, доставка или оплата через кошелек.

Приход Ильи Филоненко — сигнал рынку: на платформе будут рождаться новые продукты, которые станут не просто удобными инструментами, а стандартом для миллионов сделок.

Фото: пресс-служба Авито