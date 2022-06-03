Резидентам «недружественных» стран запретят заниматься азартными играми в России

Депутаты «Единой России» предложили запретить резидентам «недружественных» стран владеть букмекерскими конторами. Нововведения могут затронуть не более семи букмекеров, в их числе — «1хСтавка» и «Лига ставок».

Законопроект внесли в Госдума еще 12 мая и уже 24-го мог быть принят в первом чтении. Однако рассмотрение было перенесено на 7 июня, а профильный комитет по экономической политике порекомендовал авторам изменить текст законопроекта. А 2 июня в законодательной базе появилась его новая версия, пишет РБК.

Депутаты в документе предложили поправки в закон о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, предусматривающие запрет владеть ими резидентам из «недружественных» по отношению к России стран. В списке «недружественных» стран находятя 27 стран Евросоюза и еще 21 государство, включая США, Великобританию, Канаду, Японию.

В 2021 году совокупный оборот букмекерских контор и тотализаторов достиг 1,1 трлн рублей. Предложения единороссов затронет лишь не более семи букмекеров, у которых есть иностранные учредители, ноЕГРЮЛ не содержит сведений об их гражданстве.

РБК направил запросы в «1хСтавка», «Лигу ставок» и «Фонбет», представитель публично-правовой компании Единый регулятор азартных игр не стал комментировать новую версию законопроекта.

Фото на обложке: Tino Bandito / Shutterstock