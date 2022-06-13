Билл Гейтс инвестирует в коммерциализацию радиолокационного радара от Echodyne

Компания-разработчик компактного радиолокационного радара Echodyne привлекла $135 млн в инвестиционном раунде С. Ключевым инвестором стал Билл Гейтс и частное инвестиционное партнерство Baillie Gifford.

На данный момент Билл Гейтс поучаствовал в каждом раунде финансирования с момента вывода Echodyne из Intellectual Ventures в 2014 году.

«Он все еще очень оптимистичен в отношении метаматериального пространства и некоторых приложений, над которыми мы работаем, — говорит генеральный директор Echodyne Эбен Франкенберг, — и я думаю, что он считает наш радар ключевым гаджетом в этом мире будущей глобальной автономии».

В раунде также приняли участие Northrop Grumman Corporation, NEA, Madrona Ventures, Vulcan Capital и Vanedge Capital, пишет Business Wire.

Echodyne будет использовать инвестиционные поступления для расширения производства и линейки своих инновационных радаров для радиолокационной защиты.

Общий объем инвестиций, привлеченный компанией за все время существования, всего $195 млн, но два года пандемии и предшествующий период разработки Echodyne поддерживали госструктуры (военные ведомства, правоохранительные органы и др.)

Сейчас производитель, создавший полноценный радиолокационный радар размером с книгу (в сравнении с существующими на рынке громоздкими радарами), намеревается выйти за рамки госконтрактов и создать продукт, который будет полезен на рынке каждому. Например, для защиты от ненужного внимания дронов.

Продукт первого поколения компании, известный как EchoGuard, может отследить квадрокоптер на расстоянии километра, а более крупные беспилотники с еще больших расстояний.

Echodyne на вырученные средства собирается развернуть систему нового поколения EchoShield, которая примерно в три раза превышает диапазон EchoGuard. Спрос на этот продукт огромный, как уверяют разработчики.

В дополнение к стимулированию производства и разработке новых продуктов, недавно объявленный раунд финансирования поможет Echodyne усилить свои маркетинговые позиции, привлекая высококлассный персонал, а также повысить продажи в коммерческом и частном секторе экономики.

Инвестиционный менеджер Baillie Gifford Люк Уорд объяснил заинтересованность компании в проектах Echodyne очень просто:

«Способность Echodyne поставлять высокопроизводительные радиолокационные решения по коммерческим ценам – это прорывная инновация».

А Baillie Gifford знают толк в прорывных инновациях: в инвестиционном портфеле компании – SpaceX, Tesla, Alibaba и Moderna.

TechCrunch обращает внимание, что использование нескольких компактных радаров в единой системе Echodyne позволит существенно увеличивать покрытие и использовать устройства в аэропортах и на авиабазах, для поддержки беспилотных служб доставки, а в далеком будущем и воздушных такси.

Также радиолокационные системы Echodyne могут использоваться для управления автономными наземными транспортными средствами, считает Лео Макклоски, вице-президент Echodyne по маркетингу.

А генеральный директор компании Эбен Франкенберг уточнил, что в еще более долгосрочной перспективе Echodyne намерена стать публичной и сделать первичное предложение IPO.

Фото на обложке: Echodyne