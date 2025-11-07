Бизнес может сэкономить до $30 млн — с помощью автономных ИИ-агентов, которые выполняют до 50% задач разработчиков
Что делают ИИ-агенты: как их применяют разработчики в 2025-м
Использование ИИ-агентов в разработке стремительно растёт. За второй квартал 2025-го количество обращений к ним увеличилось на 50%, сообщает Yandex B2B Tech. По оценке консалтинговой компании McKinsey, автоматизация с помощью таких решений помогает экономить до $15–30 тыс. на одного разработчика в год.
ИИ-агенты берут на себя весь цикл разработки
Yandex B2B Tech провёл исследование среди пользователей своей платформы SourceCraft, которая помогает автоматизировать разработку программного обеспечения.
Система искусственного интеллекта работает в двух режимах: ассистент помогает писать и исправлять код, а агент берёт на себя весь цикл разработки — от создания кода до его развёртывания в облаке.
Во втором квартале 2025 года использование ИИ-агентов на платформе SourceCraft выросло вдвое (по сравнению с первым кварталом). Сейчас 60% разработчиков применяют их для генерации и рефакторинга кода. Ещё 15% используют его для проектирования архитектуры, и столько же — для поиска информации в базах знаний.
Экономия миллионов и рост эффективности
Согласно исследованиям международной консалтинговой компании McKinsey, автономные ИИ-агенты способны взять на себя 30–50% рутинных задач в корпоративной разработке. По оценке Yandex B2B Tech и ИТМО, более 60% ИТ-специалистов рассчитывают перераспределить высвободившееся время на разработку новых функций и стратегические задачи.
Автоматизация приносит не только ускорение, но и прямую экономическую выгоду: внедрение ИИ-агентов позволяет компаниям экономить $15–30 тыс. на одного разработчика ежегодно. Для команд численностью в тысячу человек это эквивалентно $15–30 млн в год.
По данным Google Cloud/DORA, 80% разработчиков отмечают рост продуктивности после внедрения ИИ-инструментов, а 59% — улучшение качества кода.
Контекст
В отличие от ассистентов, ИИ-агенты способны работать автономно. Они проектируют архитектуру, проводят автотестирование, редактируют файлы, настраивают интеграции и взаимодействуют с облаком с минимальным участием человека.
Это позволяет программистам фокусироваться на задачах, влияющих на развитие продукта, а не на его поддержание. По сути, ИИ становится новым «членом команды», который берет на себя рутинную работу и помогает поддерживать высокий темп выхода релизов.
Фото: Luis Alvarez / Getty Images
- 1 Более 105 000 с начала 2025-го: число кибератак на бизнес в России выросло почти вдвое Кибератак в 2025-м в России стало на 46% больше 05 ноября 2025, 16:41
- 2 1,3 трлн ₽ через ИИ: банки переходят к новому стандарту кредитования — эксперты называют это новой нормой рынка СберБизнес одобрил сделки онлайн с помощью ИИ на 1,3 трлн ₽ 01 ноября 2025, 19:22
- 3 Кибербезопасность для бизнеса в 2025 году: кто и сколько зарабатывает, а кто теряет миллиарды Корпорации и МСП под ударом, ИБ-рынок растёт, компании не готовы 31 октября 2025, 18:45
- 4 До 95% экономии на старте ИИ-проектов: Яндекс вывел на рынок продукт Stackland для бизнеса ИИ для бизнеса: Яндекс анонсировал новый облачный продукт 23 октября 2025, 19:30