Что делают ИИ-агенты: как их применяют разработчики в 2025-м

Yandex B2B Tech провёл исследование среди пользователей своей платформы SourceCraft, которая помогает автоматизировать разработку программного обеспечения.

Система искусственного интеллекта работает в двух режимах: ассистент помогает писать и исправлять код, а агент берёт на себя весь цикл разработки — от создания кода до его развёртывания в облаке.

Во втором квартале 2025 года использование ИИ-агентов на платформе SourceCraft выросло вдвое (по сравнению с первым кварталом). Сейчас 60% разработчиков применяют их для генерации и рефакторинга кода. Ещё 15% используют его для проектирования архитектуры, и столько же — для поиска информации в базах знаний.

Экономия миллионов и рост эффективности

Согласно исследованиям международной консалтинговой компании McKinsey, автономные ИИ-агенты способны взять на себя 30–50% рутинных задач в корпоративной разработке. По оценке Yandex B2B Tech и ИТМО, более 60% ИТ-специалистов рассчитывают перераспределить высвободившееся время на разработку новых функций и стратегические задачи.

Автоматизация приносит не только ускорение, но и прямую экономическую выгоду: внедрение ИИ-агентов позволяет компаниям экономить $15–30 тыс. на одного разработчика ежегодно. Для команд численностью в тысячу человек это эквивалентно $15–30 млн в год.

По данным Google Cloud/DORA, 80% разработчиков отмечают рост продуктивности после внедрения ИИ-инструментов, а 59% — улучшение качества кода.

Контекст

В отличие от ассистентов, ИИ-агенты способны работать автономно. Они проектируют архитектуру, проводят автотестирование, редактируют файлы, настраивают интеграции и взаимодействуют с облаком с минимальным участием человека.

Это позволяет программистам фокусироваться на задачах, влияющих на развитие продукта, а не на его поддержание. По сути, ИИ становится новым «членом команды», который берет на себя рутинную работу и помогает поддерживать высокий темп выхода релизов.

