Бизнес в России сокращает расходы на маркетинг в 2026-м

Российский бизнес входит в 2026 год с ростом себестоимости: по данным Forbes, 63% компаний ожидают удорожание затрат. Почти половина собирается сокращать маркетинговые и транспортные расходы — это один из ключевых трендов следующего года. Эксперты указывают: рост себестоимости вызван не отдельными ценами, а «структурным сдвигом» в бизнес-среде.

Удорожание затрат бизнеса — не временный эффект

Старший консультант «Адизес Бизнес Консалтинг» Юрий Данилевский указывает, что рост себестоимости — это следствие изменений в бизнес-среде.

«Цепочки поставок рвутся, география поставок меняется, и даже те маршруты, на которые раньше можно было положиться, становятся лотереей», — пояснил старший консультант «Адизес Бизнес Консалтинг» Юрий Данилевский.

По его словам, подорожание — это не временный эффект, а «структурный сдвиг».

По данным Forbes, для сдерживания роста прямых затрат компании делают ставку на повышение производительности труда (38%), оптимизацию загрузки мощностей (34%) и поиск более дешёвых аналогов сырья и комплектующих (29%).

Приоритет бизнеса в 2026 году — сохранить команду

Фонд оплаты труда в 2026 году планируют сокращать 38% компаний, но лишь 32% из них собираются делать это за счёт увольнений, отмечает Forbes.

«Малейшее сокращение команды превращается в удар по операционному циклу. Поэтому компании одновременно переплачивают за компетенции и вкладываются в обучение — и это тоже улетает в себестоимость», — рассказал старший консультант «Адизес Бизнес Консалтинг» Юрий Данилевский.

По данным Forbes, бизнес предпочитает снижать премии, пересматривать структуру оплаты или использовать частичную занятость. При этом 61% компаний не планируют сокращать фиксированную часть зарплаты, а треть намерена её увеличить.

«Кадровый голод стал главным риском, и бизнес это понял», — подчеркнул Юрий Данилевский.

Половина компаний готовы сократить расходы на маркетинг и логистику

Forbes сообщает, что половина компаний намерена сократить маркетинговые расходы. В большинстве своём они планируют отказаться от сувенирной продукции с логотипом (43%), участия в выставках и конференциях (31%) и листовок с баннерами (31%). Доля тех, кто сокращает маркетинговые исследования, выросла с 20% до 29%.

Значимой статьёй бюджета остаётся логистика: половина компаний в 2026 году планирует сокращать транспортные затраты. Самые частые меры — оптимизация загрузки транспорта и маршрутов, а также усиление контроля за расходом топлива.

По словам старшего консультанта «Адизес Бизнес Консалтинг» Юрия Данилевского, сокращение маркетинга приводит к потере тонуса бренда, а уменьшение логистических расходов — к ухудшению сервиса. На фоне падающего спроса такие меры превращаются в стратегически опасное решение.

«Маркетинг — это кровь будущей выручки. Логистика — это кровеносная система клиентского опыта. Если перерезать эти артерии, компания может сэкономить квартал — и потерять год», — говорит Юрий Данилевский.

В 2026 году компании будут экономить на обучении, командировках и рекламе

Вспомогательные статьи расходов будут сокращать чаще всего: обучение — 30% компаний, командировки — 29%, рекламу — 26%. Коммерческие расходы урежут 25% компаний, расходы на ремонт непроизводственных активов — 22%, аренду помещений — 18%. Минимально готовы экономить на автоматизации — всего 11%. Кроме того, компании чаще ищут дешёвые аналоги сырья и комплектующих (29%).

В целом же, отмечает Forbes, направления для экономии и оптимизации у бизнеса остались те же, что и в 2024 году.

Цифровизация только увеличивает затраты бизнеса

Forbes указывает, что компании оптимизируют затраты, но тренд на цифровизацию остаётся значимым.

Однако старший консультант «Адизес Бизнес Консалтинг» Юрий Данилевский подчёркивает, что цифровизация тоже стала фактором роста себестоимости. По его словам, вместо использования прикладных ИИ-решений для конкретных задач компании нередко создают слишком сложные цифровые системы.

«Это дорого, медленно и неэффективно. <> В итоге цифровизация превращается в самоцель, а расходы растут быстрее, чем успевает появиться отдача», — отметил Юрий Данилевский.

Рост себестоимости стоит заранее закладывать в бюджет

Юрий Данилевский считает, что в бюджеты на 2026 год нужно сразу закладывать рост себестоимости и заранее защищать ключевые маркетинговые и логистические направления от автоматического урезания. По его словам, цифровизацию стоит вести через готовые прикладные решения, а не через создание сложных систем, которые увеличивают затраты.

Эксперт также подчёркивает, что оптимизация должна быть постоянным управленческим процессом с чёткими KPI, а устойчивость бизнеса сегодня всё чаще строится на продуктовых инновациях и внутреннем росте.